Giornata contro la violenza sulle donne, il Comune si illumina di rosso

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la facciata del Palazzo del Governo di Enna sarà illuminata di rosso dal pomeriggio del 24 fino alla mezzanotte del 25 novembre.

Un gesto simbolico che intende ricordare l’urgenza di contrastare ogni forma di violenza di genere e di promuovere una cultura del rispetto.Le iniziative istituzionali proseguiranno nella mattinata del 25 novembre: su impulso del Prefetto Maria Carolina Ippolito, alle ore 11 si terrà una tavola rotonda nel Salone di Rappresentanza della Prefettura. L’incontro, moderato dalla giornalista Tiziana Tavella, sarà dedicato ai percorsi di prevenzione culturale e alle strategie di contrasto concreto alla violenza sulle donne.

All’appuntamento prenderanno parte le principali autorità provinciali e una rappresentanza di studenti del Liceo Scientifico “Colajanni Farinato”, dell’IPS “Federico II” e del Liceo Linguistico “Lincoln” di Enna, coinvolti in un momento di riflessione e formazione sui temi della parità e della tutela dei diritti.