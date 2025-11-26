Lavorare fianco a fianco per 4 anni senza mai conoscersi, nei giorni scorsi l’incontro a Enna

Lavorare con professionisti a distanza e ottimizzare risorse e competenze. E’ questa la scommessa di Tullio Scrimali, psichiatra e farmacologo, direttore e fondatore della scuola di psicoterapia Aleteia e dei laboratori di Herbal Neurocare, società fitofarmaceutica.

Il lavoro da remoto

E’ proprio per la creazione di questo laboratorio lo psichiatra ha scelto una consulente del napoletano, Antonia Guitto, o con la quale ha lavorato e progettato da remoto per oltre 4 anni senza mai conoscerla.

L’incontro a Enna

Solo qualche giorno fa la Guitto è arrivata ad Enna per visitare il laboratorio del professore Scrimali da sempre sostenitore dell’importanza di un approccio multidisciplinare, che unisca rigore scientifico e strumenti finanziari evoluti.

“La visita di Antonia Guitto, dottore in economia e finanza d’impresa, ha confermato la collaborazione, avviata quattro anni fa, che ha visto Guitto, residente nel napoletano, impegnata nella progettazione per la finanza agevolata, nella brevettazione e nella registrazione dei dispositivi medici sviluppati dall’azienda biotech ennese” – dice il professore Scrimali.

“L’incontro “in persona”, ad Enna, ha ribadito il ruolo strategico dell’azienda nel panorama delle imprese innovative siciliane, con prospettive di espansione nazionale e internazionale” conclude Scrimali