Malattie valvolari, incontro al Centro anziani di Calascibetta

Una conferenza medica sulle malattie valvolari, a seguire saranno effettuate visite ed elettrocardiogramma ad alcuni soci del “Centro Anziani” di Calascibetta presieduto da Paolo Lamantia, che ospiterà l’iniziativa.

Gli organizzatori

Ad organizzare la conferenza, quest’oggi, mercoledì 26 novembre, l’Associazione nazionale “Cuore Nostro”. A presentare l’evento, facendo gli onori di casa, sarà Antonio Addieri, referente provinciale della Federazione Centro Anziani. Seguirà il saluto dell’assessore comunale Maria Rita Speciale. Infine toccherà ai medici-cardiologi Giulia La Terra e Rosario Bonanno dare il loro contributo specialistico.

Foto tratta dalla pagina facebook associazionecuorenostro