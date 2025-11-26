Parcheggi a Troina, oltre un milione per 2 opere, sindaco: “Arrivati i finanziamenti, ora gli appalti”

Ammontano ad oltre 1 milione e 500 mila euro i finanziamenti ottenuti dal Comune di Troina per due parcheggi. Si tratta di quelli a valle di via Roma, per un importo di 499.800,00, ed a valle di via Rizza, pari a 998.600,00.

Il sindaco

“È una notizia positiva, frutto di un percorso – dice il sindaco di Troina iniziato da tempo. Questi interventi erano stati pensati e progettati dalla coalizione Troina Bene Comune – Alfio Giachino Sindaco, già durante la sindacatura dell’on. Fabio Venezia. Nel tempo ci sono stati imprevisti e difficoltà, ma il lavoro portato avanti ha consentito di arrivare a questo risultato”.

Il bando della Regione

Si tratta di finanziamenti messi a disposizione dell’assessorato regionale all’Energia: il Comune, come fa sapere il sindaco di Troina, ha partecipato al bando e presentato i progetti.

La gara d’appalto

“Adesso l’obiettivo è procedere rapidamente con le gare d’appalto, così da poter avviare i lavori nel più breve tempo possibile. Continueremo a seguire ogni fase per garantire che le opere vengano realizzate nei tempi e nelle modalità previste”