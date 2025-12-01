Caos A19, chiude per lavori pure la carreggiata da Gerbini a Motta verso Catania, ecco cosa fare

Ennesima settimana di passione per gli utenti dell’autostrada A19 Palermo–Catania. A partire dalle 7:00 di oggi, 1 dicembre 2025, e fino alle 19:00 del 13 dicembre 2025, sarà completamente chiusa al traffico la carreggiata in direzione Catania dal km 171+500 al km 182+500. Il tratto interessato è quello compreso tra lo svincolo di Gerbini–Sferro e quello di Motta Sant’Anastasia, con interdizione totale di tutte le corsie.

Le cause della chiusura

Il provvedimento si è reso necessario a causa della vetustà del piano viabile, che richiede urgenti interventi di nuova pavimentazione e consolidamento del rilevato autostradale. L’Anas ha programmato i lavori sul tratto in questione della A19 per ripristinare condizioni di sicurezza e regolarità della circolazione, ma ciò non evita l’ennesima ondata di disagi per automobilisti e pendolari che quotidianamente percorrono l’arteria.

Percorso alternativo obbligatorio

Tutti gli utenti diretti verso Catania dovranno uscire allo svincolo di Gerbini–Sferro (km 171+500), proseguire lungo la SS192 per circa 16,2 km e rientrare in autostrada tramite lo svincolo di Motta Sant’Anastasia (km 182+500). Un itinerario obbligato che rallenterà inevitabilmente la circolazione, aumentando i tempi di percorrenza e aggravando lo stress di migliaia di pendolari.

Si aggiunge un’ulteriore criticità: chiuso lo svincolo di Enna

Come se non bastasse, da oggi e fino al 6 dicembre sarà anche chiuso lo svincolo di Enna della A19, aggiungendo ulteriori ostacoli in un periodo già fortemente problematico per la mobilità sull’autostrada.

“Per eseguire alcuni lavori di installazione dei giunti di dilatazione, dalle ore 7:00 di lunedì 1° dicembre alle ore 6:00 di giovedì 6 dicembre sarà necessario chiudere al transito veicolare le rampe dello svincolo di Enna, site al km 120 lungo la carreggiata in direzione Palermo dell’autostrada A19” spiegano dall’Anas.

Cosa fare

Tutti gli utenti che percorrono l’autostrada nella carreggiata in direzione Palermo e diretti ad Enna potranno uscire dall’autostrada dallo svincolo di Mulinello (km 129,200), proseguire sulla strada provinciale 7A fino all’incrocio con la strada statale 192, percorrere la strada statale 192 fino all’incrocio con la strada statale 117 Bis e percorrere quest’ultima fino all’arrivo ad Enna.

Gli utenti che da Enna devono immettersi in autostrada nella carreggiata in direzione Palermo verranno suddivisi in base alla massa complessiva del mezzo utilizzato:

1) i mezzi leggeri con massa inferiore alle 3,5 tonnellate percorreranno la strada statale 121 fino al km 112,400, proseguiranno lungo la strada comunale per poi immettersi sulla A19 al km 112,400 tramite la piazzola Ferrarelle;

2) i mezzi pesanti con massa superiore alle 3,5 tonnellate e i mezzi leggeri con massa inferiore alle 3,5 tonnellate potranno percorrere la strada statale 117 Bis fino all’incrocio con la strada statale 192, proseguiranno lungo la strada statale 92 fino all’incrocio con la strada provinciale 7° e si immetteranno sull’A19 al km 129,200 tramite lo svincolo Mulinello in direzione Palermo;

3) i mezzi pesanti con massa superiore alle 3,5 tonnellate e i mezzi leggeri con massa inferiore alle 3,5 tonnellate (consigliato in particolare per chi si trova a transitare in zona di Enna Bassa): può percorrere la strada statale 117 Bis fino all’incrocio con la strada statale 122, proseguire lungo la strada statale 122 fino all’incrocio con la strada statale 626, proseguire sulla strada statale 626 fino all’incrocio con la strada statale 640 e immettersi sull’A19 al km 103,500 tramite lo svincolo di Caltanissetta.

Utenti esasperati

Gli utenti lamentano da anni interventi programmati a singhiozzo, deviazioni improvvise e cantieri infiniti, sintomi di una infrastruttura che necessita di attenzioni strutturali e di una pianificazione più efficace. Ancora una volta, la viabilità siciliana paga un prezzo salato, e per molti automobilisti l’A19 si conferma una delle arterie più difficili e stressanti da percorrere.