Derby Enna Nissa, stop della Prefettura ai biglietti per i residenti nel Nisseno

La Prefettura di Enna ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Caltanissetta per la partita Enna–Nissa del 7 dicembre. La misura, basata su indicazioni del CASMS e sul parere della Questura, richiama i recenti episodi di tensione tra le due tifoserie. «Decisione necessaria per garantire sicurezza e regolarità dell’evento», ha dichiarato il Prefetto Maria Carolina Ippolito.