BARRAFRANCA. Fratelli d’Italia presenta mozione per una Panchina Tricolore dedicata alle vittime delle Foibe

«Essere italiano, difendere le proprie tradizioni, la propria cultura, la propria religione, la propria lingua era motivo di sospetto e di persecuzione». Sergio Mattarella

Con queste parole il nostro Presidente della Repubblica ci ricorda quanto sia importante custodire la memoria delle tragedie vissute dagli italiani del confine orientale.

È con questo spirito che Fratelli d’Italia a Barrafranca, per mezzo della nostra Capogruppo in Consiglio Comunale Marzia Bevilacqua, ha presentato una mozione per l’istituzione della “Panchina Tricolore del Ricordo”, dedicata a Norma Cossetto e a tutte le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-fiumano-dalmata.

Il Giorno del Ricordo, celebrato ogni 10 febbraio, è stato istituito con la Legge 30 marzo 2004, n. 92, al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia delle foibe, dell’esodo degli italiani da Istria, Fiume e Dalmazia e della complessa vicenda del confine orientale.

La mozione propone di creare un simbolo di memoria all’interno del nostro Comune come una panchina pubblica da dedicare al Giorno del Ricordo, dipinta con i colori del Tricolore, accompagnata da una targa commemorativa che ricordi le vittime delle foibe, l’esodo giuliano-fiumano-dalmata e la figura di Norma Cossetto, insignita della Medaglia d’Oro al Merito Civile.

Nella mozione si chiede che l’iniziativa possa essere realizzata e completata entro il 10 febbraio 2026, in modo da poter celebrare la panchina come segno tangibile di memoria e partecipazione civile in occasione del Giorno del Ricordo.

Con questa azione, vogliamo offrire un segno concreto di rispetto, consapevolezza e partecipazione della comunità, affinché la memoria delle vittime sia non solo ricordata, ma diventi patrimonio comune della città e strumento di educazione civica.

Il Circolo Fratelli d’Italia Barrafranca