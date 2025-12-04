Il sindaco di Gagliano rifà il look alla sua giunta, nuovi assessori e vicesindaco

Gagliano C.to - 04/12/2025

Cambio significativo all’interno della giunta comunale di Gagliano guidata dal sindaco Vincenzo Giuseppe Baldi, che arriva esattamente a metà del mandato amministrativo. Una scelta che segna un punto di svolta nell’assetto politico locale e che mira, secondo quanto trapela da Palazzo di Città, a imprimere nuovo slancio all’azione amministrativa.

Chi lascia l’incarico

Hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla giunta:

Graziano Li Calzi, vicesindaco,
Alida Brazzaventre, assessora,
Giuseppe La Ferrera, assessore.
Il sindaco Baldi ha ringraziato i componenti uscenti per il lavoro svolto sin qui, sottolineando l’importanza del contributo offerto nella prima metà del mandato.

I nuovi ingressi in giunta

Contestualmente, il primo cittadino ha nominato quattro nuovi membri che entrano ufficialmente nell’esecutivo comunale:

Carmelinda Lupica, delega alle Attività produttive
Anita D’Anna, delega all’Istruzione
Rosario Emerico Palmisano, delega a Sport e Spettacolo
Antonio Scardilli, nuovo vicesindaco con delega ai Lavori pubblici
Un rimpasto che amplia la squadra e ridistribuisce i settori strategici, con l’obiettivo di affrontare con rinnovata energia le sfide amministrative dei prossimi anni.

Il cambio di passo

L’avvicendamento rappresenta uno snodo politico rilevante per Gagliano, sia per il numero di assessori coinvolti sia per il momento in cui avviene.