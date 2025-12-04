Il sindaco di Gagliano rifà il look alla sua giunta, nuovi assessori e vicesindaco
Gagliano C.to - 04/12/2025
Cambio significativo all’interno della giunta comunale di Gagliano guidata dal sindaco Vincenzo Giuseppe Baldi, che arriva esattamente a metà del mandato amministrativo. Una scelta che segna un punto di svolta nell’assetto politico locale e che mira, secondo quanto trapela da Palazzo di Città, a imprimere nuovo slancio all’azione amministrativa.
Chi lascia l’incarico
Hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla giunta:Graziano Li Calzi, vicesindaco,Alida Brazzaventre, assessora,Giuseppe La Ferrera, assessore.Il sindaco Baldi ha ringraziato i componenti uscenti per il lavoro svolto sin qui, sottolineando l’importanza del contributo offerto nella prima metà del mandato.
I nuovi ingressi in giunta
Contestualmente, il primo cittadino ha nominato quattro nuovi membri che entrano ufficialmente nell’esecutivo comunale:Carmelinda Lupica, delega alle Attività produttiveAnita D’Anna, delega all’IstruzioneRosario Emerico Palmisano, delega a Sport e SpettacoloAntonio Scardilli, nuovo vicesindaco con delega ai Lavori pubbliciUn rimpasto che amplia la squadra e ridistribuisce i settori strategici, con l’obiettivo di affrontare con rinnovata energia le sfide amministrative dei prossimi anni.