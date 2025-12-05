Creare nuove imprese, presentato progetto dell’Anci alla Kore

È stato presentato lo scorso martedì 2 dicembre ai ragazzi iscritti all’ultimo anno del corso di laurea in Economia dell’Università Kore di Enna il progetto “Giovani che impresa” finanziato da ANCI di cui capofila è il Comune di Enna e rivolto ai giovani del territorio interessati ad avviare nuove iniziative imprenditoriali nei settori chiave dello sviluppo locale, con una particolare attenzione al turismo, ai servizi innovativi e all’economia di comunità.

Alla presentazione hanno partecipato l’Assessore Nicola De Luca per il Comune di Enna, la Dott.ssa Medea Ferrigno per Nesti Impresa Sociale, il Dott. Stefano Rizzo per CNA Enna e il Prof. Claudio Gambino per la DMO-UKE Sicilia centrale

Il Prof. Gambino, Presidente anche di DMO Enna e specializzato in politiche per il turismo, ha sottoscritto un accordo di collaborazione con i partners del progetto, convinti che lo sviluppo economico del centro Sicilia è possibile con politiche strutturate rivolte al settore del turismo in tutte le sue declinazioni.

“Nel 2024 – dichiara l’Assessore De Luca – Enna consolida i volumi turistici con arrivi stabili (-0,06%) e presenze in lieve crescita (+1,23%), confermando resilienza e capacità attrattiva dell’area anche in un contesto macro-economico incerto”.

Enna, infatti, registra un rafforzamento del turismo domestico (+1,49% di arrivi residenti) e un calo della domanda internazionale in hotel (-3,15% di arrivi non residenti; -17,21% di presenze), controbilanciato dalla significativa performance del comparto extra-alberghiero (+11,74% di presenze 2024), che mostra una tendenza strutturale in formazione verso modelli di soggiorno più lunghi e distribuiti nell’entroterra.

Il 2025 non ancora concluso, con dati parziali, ha la stessa tendenza del 2024.

Per la DMO -UKE Sicilia Centrale, il dato indica un’evoluzione positiva del posizionamento territoriale, con l’opportunità di potenziare standard e rete delle strutture extra-alberghiere come asset di turismo di comunità, supportare il riposizionamento qualitativo dell’offerta alberghiera, attivare azioni mirate di promozione per il recupero dei mercati internazionali, valorizzare il turismo delle radici come mercato stabile e strategico per la destagionalizzazione.

“I dati aggregati – spiega De Luca – e le classifiche generiche a volte creano confusione e non danno ragione alla situazione reale. Ad Enna il turismo cresce e si consolida anno dopo anno; questo dicono i dati ufficiali dell’Ufficio Regionale del Turismo e gli operatori del settore. Tutto questo è stato possibile grazie ad un programma, ad una visione e ad un lavoro costante che le due amministrazioni Dipietro hanno sviluppato negli ultimi 10 anni. Si è partiti con il rendere Enna pulita ed accogliente grazie alla costituzione di Eco Enna Servizi. Si è passati alla valorizzazione, recupero e fruizione di tutti i beni monumentali – culturali – archeologici – museali”.

“Grazie ai bilanci in ordine dell’Ente comunale, dimostrazione di una buona amministrazione – conclude l’Assessore – sono stati finanziati progetti per diverse decine di milioni di euro, che hanno permesso la valorizzazione del patrimonio turistico-culturale della Città. Oggi è il momento di mettere a sistema questo enorme sforzo, con una strategia scientifica e strutturata volta alla promozione della nostra città con professionisti, imprese pubbliche e private come il progetto “giovani che impresa” sta facendo.



