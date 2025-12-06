Diocesi, don Palazzo lascia Troina e vola a Roma

La Diocesi di Nicosia ha annunciato che, a partire dal mese di gennaio, don Giuseppe Palazzo concluderà il suo servizio come Vicario Parrocchiale delle parrocchie Maria SS. Assunta e San Sebastiano in Troina.

La nuova destinazione

La notizia è stata comunicata in occasione della solennità di San Nicola. Don Giuseppe Palazzo è stato chiamato a un nuovo incarico al servizio della Santa Sede, assumendo l’ufficio di Notaio presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana. La nomina rappresenta un riconoscimento del suo percorso presbiterale e delle competenze maturate negli anni di ministero.

Il messaggio della Diocesi

La Diocesi ha espresso sincera gratitudine a don Giuseppe per il lavoro svolto finora nelle comunità di Troina e gli ha augurato un cammino fruttuoso nel nuovo incarico, affidandolo all’intercessione di San Nicola e invocando su di lui la benedizione del Signore.