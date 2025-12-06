L’I.C. “F.P. Neglia – N. Savarese” di Enna celebra la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità

Gli alunni delle classi prime e di una classe terza della Scuola Secondaria di 1° grado “N. Savarese” dell’Istituto Comprensivo “F.P. Neglia – N. Savarese” hanno partecipato all’evento celebrativo della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, nell’ambito del progetto annuale della Scuola, dal titolo “OCCHI SULLE DITA”, che mira a guidare gli alunni a sviluppare comportamenti responsabili al fine di assicurare il benessere per tutti e per tutte, conoscere la diversità e favorire l’inclusione.

L’evento è stato molto sentito e gli alunni hanno posto diverse domande ai relatori, alcuni dei quali hanno condiviso come vivono la propria disabilità; sono intervenuti:

– Maria Filippa Amaradio, Dirigente Scolastico dell’Istituto, che, oltre a porgere i saluti istituzionali, ha sottolineato il ruolo fondamentale della comunità educante nel creare ambienti rispettosi ed inclusivi attraverso azioni mirate ed un approccio individualizzato.

– Mirko Milano, Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Enna, che ha puntualizzato che l’Ente Locale è pienamente coinvolto nelle tante iniziative che la Scuola porta avanti ed ha fatto un plauso alla Dirigente che consente, con i tanti progetti messi in campo, di valorizzare anche il patrimonio culturale e storico della nostra città.

– Rosa Termine, Docente Referente del Progetto, che ha prima introdotto il focus della Giornata, istituita dalle Nazioni Unite, sulla Promozione di società che includano le persone con disabilità per promuovere il progresso sociale; poi, ha ricordato come lo scorso novembre in Qatar i leader mondiali hanno rinnovato il loro impegno per un mondo più giusto, inclusivo ed equo, ponendo l’accento sull’inclusione della disabilità come elemento centrale del progresso sociale.

– Rosario Gagliano, dell’azienda sanitaria ROGA di Enna specializzata nella realizzazione di presidi ortopedici su misura, che ha mostrato il loro Calendario Sociale sulla riabilitazione di disabilità, ormai giunto alla 10a edizione, e che ha proposto alla Dirigente Scolastica di collaborare nel prossimo anno scolastico all’ormai consueto progetto dell’Istituto, indicendo tra gli alunni un concorso di idee per poi scegliere 12 elaborati da inserire nel nuovo calendario.

– Anna Mineo, che ha parlato della sua adolescenza quando non accettava la sua malformazione e di quando poi, guidata dai medici, ha subìto l’amputazione dell’arto per ricorrere alla protesi che ha determinato un netto miglioramento della qualità della vita e maggiore libertà.

– Dario La Paglia, non vedente supportato dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Enna, che ha ribadito come la diversità, intesa come disabilità, vada intesa come risorsa di arricchimento e non come un limite ed ha testimoniato che anche chi ha una disabilità visiva può fare sport trasmettendo grinta e forza.

– Andrea Puglisi, studente del Liceo Scientifico di Enna, che ha raccontato che lo sport lo ha aiutato tanto ad aprirsi, dato che chi ha una disabilità tende a chiudersi, e ad essere di sprone per gli altri: soltanto superando i pregiudizi degli altri e sconfiggendo i problemi che molto spesso di conseguenza ci creiamo da soli, allora puoi dire di avercela fatta!

– Le alunne e gli alunni partecipanti al Progetto, accompagnati dai docenti Brigida Accorso, Gianfranco Aragona, Bevilacqua Luana, Rita Ciurca, Manuela Cravotta, Valentina Di Prima, Manuela Grasso, Roberta Grillo, Luca Mancuso, Adriana Previti, Silvana Sanfilippo e Maria Turrisi, che, oltre ad esporre i lavori creativi realizzati durante i laboratori, hanno espresso pensieri e recitato poesie per esortare ad accogliere ed apprezzare la diversità.