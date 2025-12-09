Il Fronte pro Draià: “Voto del Bilancio certifica la spaccatura dell’opposizione”

Opposizione spaccata, aula semivuota e scenari catastrofici rivelatisi infondati. È il quadro descritto dai consiglieri legati alla sindaca di Valguarnera Scarlata ed Auzzino nella lettura politica dell’approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027 dove su sette consiglieri, solo due hanno preso parte alla seduta.“Da mesi assistiamo a un’opposizione che si presenta a gruppi alterni, quando non diserta del tutto le sedute più importanti,” affermano i consiglieri Lorenzo Scarlata e Giuseppe Auzzino.

L’affondo

“Non è un problema di orari, come ripetono ciclicamente: è una scelta politica precisa, quella di sottrarsi al confronto.”

L’Amministrazione rivendica inoltre la solidità del documento finanziario approvato, che certifica un disavanzo di circa 239 mila euro, ben lontano dai 7-8 milioni ipotizzati dall’opposizione nei mesi scorsi. “Le loro previsioni allarmistiche si sono rivelate totalmente infondate,” sottolineano i consiglieri. “I numeri reali dimostrano che il bilancio è stato costruito con responsabilità e visione.”

Le scelte di D’Angelo e Capuano

A creare ulteriore frattura nella minoranza è stato il voto favorevole dei consiglieri D’Angelo e Capuano, che hanno appoggiato il bilancio proposto dall’Amministrazione. Un gesto che, secondo Scarlata, “smentisce definitivamente mesi di accuse rivolte alla Giunta Draià” e che per Auzzino è la “conferma che perfino dentro l’opposizione c’è chi riconosce la correttezza del lavoro svolto.”

La compattezza

Il Fronte pro Draià rivendica una presenza compatta e responsabile durante l’intero iter di approvazione, mentre giudica l’opposizione “più attiva sui social che nelle sedi istituzionali”. “La politica si fa in aula e nelle commissioni, non con post e video,” aggiungono Scarlata e Auzzino. “I cittadini meritano un’opposizione presente, non un gruppo paralizzato dalle proprie divisioni interne.”I due consiglieri concludono parlando di una differenza ormai evidente agli occhi della comunità: da un lato “un’Amministrazione solida e coerente”, dall’altro “un’opposizione frammentata, incoerente e assente proprio nei momenti decisivi”.