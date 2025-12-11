Valguarnera si prepara ad abbracciare Santa Lucia

La festa di Santa Lucia, che si celebra il 13 dicembre, presenta a Valguarnera delle peculiarità uniche in tutta l’isola. Il programma principale è quello solito. La sera di venerdì 12, in omaggio alla Santa a cui sono devoti i ciechi e chi in genere ha problemi di vista, viene preparato “il pagliolo”, un grosso e alto arbusto di paglia assemblato con dei fili di ferro dal diametro di un metro ed una altezza di cinque.

La tradizione

Questo, acceso nella cima viene condotto in segno di devozione per le vie del paese, con al seguito il quadro raffigurante la santa martire siracusana e la banda musicale che intona brani caratteristici. E’ una sorta di candelora seguita da una moltitudine di fedeli. Una tradizione di chiara origine pagana risalente a tanti secoli addietro che viene inscenata da alcuni nuclei familiari valguarneresi, tra i quali le famiglie Trovato e La Cagnina da decenni residenti in Germania e che vengono ogni anno a Valguarnera per allestire il pagliolo e sciogliere un voto.

I burgia

Inoltre in molti quartieri e piazze periferiche del paese vengono allestiti dei grandi falò sempre di paglia, chiamati “i burgia”. Queste tradizioni negli anni erano andate disperse, ma grazie alle due famiglie hanno ritrovato smalto e vitalità. Il giorno successivo il 13 è il giorno della cuccia, un tipico piatto a base di frumento. A Valguarnera quest’anno in onore della festa, la nuova Pro Loco “Terre di Carrapipi” ha organizzato come da molti anni, per venerdì 12 alle 18 in piazza Francesco Lanza, una cena sociale con la classica cuccia con olio e ricotta.

La mostra fotografica

Nell’occasione sarà pure allestita una mostra fotografica presso la sede sociale. Subito dopo la Santa Messa nella Chiesa Madre, alle 19,30 nel piazzale della chiesa l’accensione e la processione per le vie cittadine di enormi falò chiamati “Burgia e Pagghiola” seguito dalla sfilata con il quadro della Santa. Invece sabato 13 alle 19,30, dopo la Messa solenne, la processione con il simulacro della Santa per le vie del paese, accompagnato dalla banda cittadina.