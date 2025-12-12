Lutto nella politica ennese, morto La Pusata, il cordoglio di FdI

La Federazione provinciale di Fratelli d’Italia di Enna ha espresso cordoglio per la scomparsa di Michele La Pusata, figura storica della destra locale e riferimento per la comunità di Barrafranca.

La lotta contro la malattia

Dal partito è stato sottolineato come la lunga convivenza con la malattia non abbia mai attenuato il suo impegno politico né la vicinanza. In una nota, la federazione ha ricordato «il suo spirito, la dedizione e la passione con cui ha continuato a seguire la comunità barrese e i suoi valori», rivolgendo alla famiglia e ai suoi cari le condoglianze dell’intero partito e auspicando che «il ricordo del suo esempio rimanga vivo nel cuore di chi lo ha conosciuto».

Il ricordo di Longi

Anche la parlamentare nazionale di Fratelli d’Italia, Eliana Longi, ha voluto tracciare un profilo umano e politico di La Pusata. Longi ha definito il dirigente «un esempio raro di coraggio, lealtà e dedizione», ricordando la sua battaglia contro la SLA e la forza con cui ha affrontato la malattia: «Non ha mai rinunciato ai suoi valori né alla difesa della dignità della vita». La deputata ha poi espresso vicinanza alla moglie e ai figli, «che lo hanno sostenuto con amore e coraggio fino all’ultimo».