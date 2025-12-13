Tentato omicidio di un familiare, indagato respinge le accuse: “Non sono stato io”

Ha negato ogni addebito il 23enne accusato del tentato omicidio a Catenanuova nel corso dell’interrogatorio di garanzia svoltosi davanti al gip del Tribunale di Enna.

Il 23enne respinge ogni addebito

Il giovane, assistito dagli avvocati Lorenzo Caruso e Sandro Fagone, ha respinto le accuse mosse nei suoi confronti, sostenendo di non essere lui l’autore della violenta aggressione ai danni del familiare ridotto in fin di vita.

Nel corso della deposizione, l’indagato ha fornito la propria versione dei fatti, proclamandosi estraneo all’episodio. Ora spetterà al giudice valutare le dichiarazioni rese e gli elementi raccolti dagli inquirenti per decidere sulle eventuali misure a suo carico.

L’aggressione a Catenanuova

L’inchiesta nasce dal violento pestaggio avvenuto nei giorni scorsi a Catenanuova, su cui stanno indagando i carabinieri del comando provinciale di Enna. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, tra l’indagato e la vittima sarebbe scoppiata una discussione, degenerata prima in uno scontro verbale e poi in una colluttazione fisica, per motivi ancora in fase di accertamento ma presumibilmente legati a contrasti di natura familiare.

Ferito in prognosi riservata

La persona ferita è stata soccorsa e trasportata in gravi condizioni all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è in prognosi riservata.