Boom dell’agroalimentare ennese, Cna: “Premiati qualità e identità del territorio”

«Il dato che riguarda la provincia di Enna è il segnale concreto di un lavoro che da anni viene portato avanti con coerenza e visione». Parte da qui la lettura della Cna sull’aumento delle vendite agroalimentari registrato nel 2025, che segna un incremento del 582,4 per cento, uno dei risultati più significativi a livello regionale.

Le ragioni del boom secondo la Cna

Secondo l’associazione di categoria, la crescita non è frutto di una dinamica episodica, ma rappresenta la conseguenza di investimenti mirati sulla qualità, sull’identità delle produzioni e sulla capacità delle imprese locali di competere oltre i confini nazionali. «L’intero comparto – spiega Stefano Rizzo, segretario provinciale di Cna e amministratore delegato di Kore Siciliae – sta dimostrando una maturità crescente nella conquista dei mercati esteri, puntando su standard elevati e su una forte riconoscibilità dei prodotti».

Il Consorzio Kore Siciliae

Un ruolo centrale in questo percorso è stato svolto dal consorzio Kore Siciliae, che riunisce 55 imprese di eccellenza della provincia di Enna. Dal piacentinu ennese, formaggio di pecora aromatizzato con pepe nero e zafferano, alle pesche di Leonforte, fino ai grani antichi e all’olio extravergine di oliva, il paniere delle produzioni rappresenta un patrimonio identitario che sta riscuotendo crescente interesse sui mercati internazionali.

Il consorzio, inoltre, ha esteso la propria azione creando una rete che coinvolge strutture turistiche e ricettive che utilizzano e promuovono i prodotti locali, rafforzando il legame tra agroalimentare e accoglienza. «Il segno positivo registrato soprattutto nei mercati americani – aggiunge Rizzo – dimostra che le nostre produzioni sono più forti dei dazi. È fondamentale continuare a lavorare sull’autenticità e sulla qualità, in un settore sempre più trainante per l’economia».

Un trend che trova riscontro anche nello sviluppo del turismo enogastronomico: la valorizzazione dei prodotti e il racconto del territorio attraverso il cibo stanno contribuendo in maniera significativa a rendere la provincia di Enna sempre più attrattiva, trasformando l’agroalimentare in uno dei principali motori di crescita locale.