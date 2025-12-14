Enna, cambio al vertice della Questura: Incognito Cono prende il posto di Fazzino

Avvicendamento al vertice della Questura di Enna. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha nominato Incognito Cono nuovo Questore della provincia ennese. Subentra a Salvatore Fazzino, trasferito a ricoprire lo stesso incarico alla Questura di Ragusa.

Chi è il nuovo questore

Il nuovo Questore, dirigente della Polizia di Stato, vanta una consolidata esperienza maturata all’interno dell’Amministrazione della pubblica sicurezza. Laureato in giurisprudenza, ha svolto incarichi operativi e direttivi in diverse realtà territoriali, in particolare presso la Questura di Palermo, dove ha operato anche nella Squadra Mobile e ha diretto commissariati di pubblica sicurezza. Successivamente ha ricoperto incarichi presso strutture centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, tra cui il Servizio Centrale Operativo, occupandosi di attività investigative e di coordinamento.

Fazzino a Ragusa

Salvatore Fazzino, Questore di Enna dal 2024, lascia la provincia dopo aver coordinato i servizi di ordine e sicurezza pubblica sul territorio. Il trasferimento a Ragusa rientra nel movimento dei dirigenti disposto dal Ministero dell’Interno.

Cambia pure il prefetto

Novità anche alla Prefettura di Enna, dove nei giorni scorsi è stato ufficializzato il cambio al vertice nell’ambito della rotazione dei prefetti decisa dal Governo. L’avvicendamento garantisce la continuità dell’azione istituzionale dello Stato nella provincia, in stretto raccordo con le forze dell’ordine e gli enti locali.