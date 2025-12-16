A19, riaperto lo svincolo di Caltanissetta ma fino al 31 marzo del 2026

Da oggi a partire dalle 16 è tornato regolarmente percorribile lo svincolo di Caltanissetta al km 103+293 dell’autostrada A19 “Palermo-Catania” in direzione Palermo, con traffico aperto fino alle 19 del 31 marzo 2026, secondo quanto comunicato da Anas e dalle autorità locali competenti in materia di viabilità.

Il sollievo degli automobilisti

La riapertura segna la conclusione di un periodo di oltre tre mesi di chiusura temporanea della rampa di uscita per i veicoli provenienti da Catania e diretti verso Caltanissetta e la SS640, necessario per permettere il completamento degli interventi di ammodernamento e messa in sicurezza dell’infrastruttura. Il cantiere era infatti attivo dal 17 settembre scorso, con lavori che avrebbero dovuto concludersi inizialmente entro il 21 novembre ma che hanno subito un’estensione dei tempi prima del definitivo riavvio del transito veicolare.

I disagi

La chiusura aveva costretto gli automobilisti a percorrere un itinerario alternativo obbligatorio: proseguire sull’A19 in direzione Palermo, uscire allo svincolo Ponte 5 Archi, rientrare sull’autostrada in direzione Catania e infine immettersi sulla SS640 per raggiungere Caltanissetta e i territori dell’Agrigentino. Questo deviazione ha comportato un aggravio di circa 10-11 chilometri di percorso e un aumento stimato nei tempi di viaggio di almeno 5-10 minuti, variabili in base all’intensità del traffico.

Un’opera attesa

Lo svincolo di Caltanissetta rappresenta un nodo strategico per la viabilità siciliana, fungendo da collegamento fondamentale tra l’autostrada A19 e la Strada Statale 640 “Strada degli Scrittori”, arteria principale verso il centro-sud dell’Isola e raccordo con Agrigento. I lavori rientrano nel più ampio piano di potenziamento delle infrastrutture viarie promosso da Anas per incrementare la sicurezza, migliorare la qualità del manto stradale, adeguare gli impianti tecnologici e ridurre i disagi per gli utenti della strada, in un tratto notoriamente trafficato sia dai pendolari che dai mezzi pesanti.