EnNatale, tombolata nei locali della Pro Loco

Grande successo di pubblico per “Lu Cunti di Natali” , racconto della nascita di Gesù messo in scena da Carlo Barbera, cantastorie siciliano che ha entusiasmato un pubblico attento ed emozionato nella chiesa di San Giuseppe. L’evento è stato realizzato in collaborazione con il Collegio dei Rettori delle Confraternite Ennesi e il Libero Consorzio Comunale di Enna ed è stato inserito nel contenitore di Eventi “EnNatale in Pro Loco 2025”.

Il nostro Natale continua con tante iniziative dedicate a grandi e piccini, venerdì 19, nel circolo della Pro Loco in via Marchese Mario Grimaldi, 8 staremo insieme intorno ad una tombola per condividere risate, tradizioni natalizie che hanno il sapore dei Natali passati, voglia di divertirsi insieme con numeri e panettone. Sabato 20 e domenica 21 invece la nostra sede diventerà il regno dei bambini con l’arrivo di Babbo Natale con il suo elfo che accoglieranno i bambini nella “Casa di Babbo Natale” dove i più piccoli potranno scrivere una letterina, chiacchierare e farsi una foto con Babbo Natale che potrebbe diventare un calendario grazie alla collaborazione di Piernunzio Casano. Per gli eventi all’interno del nostro circolo è consigliabile prenotare al 3401482641