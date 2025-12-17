Lavoratori part time del Comune di Enna, convocata assemblea

I lavoratori part-time del Comune di Enna si riuniranno in assemblea sindacale nelle giornate di 18 e 19 dicembre, presso la Sala Cerere, per discutere delle prospettive legate all’aumento delle ore lavorative e alle ricadute della prossima finanziaria regionale.

La situazione

Al centro dell’incontro vi sarà la situazione degli ex lavoratori ASU, stabilizzati nel dicembre 2019 con un contratto part-time a 18 ore settimanali, e degli ex articolisti, attualmente in servizio con un contratto a 24 ore. Una platea di dipendenti che, da tempo, chiede un adeguamento dell’orario di lavoro in relazione alle esigenze degli uffici comunali e alla continuità dei servizi offerti ai cittadini.

I sindacati

Secondo quanto spiegato da Mario Mingrino, rappresentante della RSU UIL FPL al Comune di Enna, «l’assemblea nasce dall’esigenza di fare chiarezza sulle opportunità che potrebbero aprirsi con l’approvazione della finanziaria regionale e di condividere con i lavoratori un percorso comune». Mingrino sottolinea come «l’aumento delle ore contrattuali rappresenti un passaggio necessario per garantire dignità lavorativa e maggiore efficienza amministrativa».

Sulla stessa linea Giuseppe Adamo, della segreteria provinciale UIL FPL Enna, che evidenzia come «il personale part-time costituisca una risorsa fondamentale per l’ente». «È il momento – afferma – di trasformare le aspettative in atti concreti, valorizzando professionalità che da anni assicurano il funzionamento della macchina comunale».

L’assemblea

L’assemblea sindacale si inserisce in un contesto di confronto più ampio tra organizzazioni sindacali, amministrazione comunale e Regione, con l’obiettivo di individuare soluzioni strutturali in grado di migliorare le condizioni lavorative dei dipendenti e, al contempo, la qualità dei servizi resi alla comunità ennese.