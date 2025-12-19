Telecamere contro l’abbandono dei rifiuti, intesa tra Srr e Libero consorzio

La SRR ATO 6 e il Libero Consorzio di Enna hanno avviato un’importante iniziativa per affrontare il problema dell’abbandono indiscriminato di rifiuti nel territorio provinciale. Questo accordo operativo prevede l’installazione di un avanzato sistema di video sorveglianza, composto da 21 telecamere mobili e fisse, per monitorare le aree critiche e contrastare le micro discariche.

Antonio Licciardo, presidente della SRR ATO 6, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa: “Siamo la prima realtà della Sicilia a promuovere un’iniziativa di tale portata, che coinvolge un controllo così ampio e diffuso. Le telecamere mobili sono uno strumento potente che può essere utilizzato in tutti i contesti, nel massimo della collaborazione istituzionale.”

Piero Capizzi, presidente del Libero Consorzio di Enna, ha espresso il suo ringraziamento a Licciardo e al Consiglio di Amministrazione della SRR per aver reso possibile la realizzazione della sala operativa presso i locali della Polizia Provinciale e l’acquisto delle videocamere Ekiller. “Da oggi saremo in condizione, grazie alla sinergia istituzionale, di monitorare al meglio tutte le aree urbane ed extraurbane tristemente interessate dal fenomeno dell’abbandono indiscriminato ed illecito di rifiuti e materiali inerti,” ha dichiarato Capizzi.

“Valorizzando la prevenzione e la cura del nostro ambiente, potremo migliorare il decoro del nostro territorio provinciale.” Capizzi ha anche lodato gli uffici che hanno reso possibile questa iniziativa e ha espresso l’auspicio che la deterrenza messa in atto possa essere accompagnata da azioni mirate di educazione ambientale e valorizzazione dei territori.

Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso la tutela del territorio e la sensibilizzazione della comunità sull’importanza della gestione dei rifiuti. Con l’implementazione di questa tecnologia e il coinvolgimento delle autorità locali, la SRR ATO 6 e il Libero Consorzio di Enna si pongono l’obiettivo di ridurre drasticamente il fenomeno delle micro discariche e promuovere una cultura del rispetto per l’ambiente.

La lotta contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti è una sfida che richiede l’impegno di tutti. Con questo accordo operativo, la SRR e il Libero Consorzio di Enna dimostrano di essere in prima linea nella protezione dell’ambiente, per garantire un futuro più sostenibile per le generazioni a venire.