A Caltagirone il Museo della Ceramica in mostra (temporanea) a Palazzo Libertini

Caltagirone (CT), 19 dicembre 2025 – Si inaugura lunedì 22 dicembre, ore 10.30 a Caltagirone, “Invito a Palazzo. Capolavori del Museo Regionale della Ceramica di Caltagirone a Palazzo Libertini”.

Si tratta del nuovo e più grande allestimento “temporaneo” dello storico Museo Regionale della Ceramica (fondato nel 1965), chiuso da marzo 2025 per problemi di inagibilità. “Invito a Palazzo”, a cura del Parco Archeologico di Catania e della Valle dell’Aci della Regione Siciliana, diretto da Giuseppe d’Urso, è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Caltagirone.

Alla piccola cerimonia inaugurale, con il Direttore del Parco archeologico, Giuseppe D’Urso, interverranno: il Direttore Generale del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Mario La Rocca; il Sindaco di Caltagirone, Fabio Roccuzzo; e l’Assessore comunale alla Cultura, Claudio lo Monaco.

Funzionari, restauratori e tecnici specializzati nel trasporto delle opere d’arte, con il coordinamento del RUP del Parco archeologico di Catania (responsabile unico del procedimento), Angelo Bruccheri, sono al lavoro da giorni per consentire la riapertura strategica prima delle festività natalizie. Un passaggio propedeutico, questo, per consentire a turisti e residenti la fruizione di un allestimento più ampio e paradigmatico della ricca collezione del Museo Regionale della Ceramica di Caltagirone, chiuso dal marzo scorso per inagibilità della struttura nella Villa Comunale e destinato dal 2026 ad essere trasferito definitivamente nell’ex Convento di Sant’Agostino, in corso di ristrutturazione.

Da lunedì 22 dicembre, quindi, sei sale del piano nobile dello storico Palazzo Libertini – reso disponibile dalla fattiva collaborazione con il Comune e con il sindaco Fabio Roccuzzo – ospiteranno un piccolo nucleo del Museo Regionale della Ceramica di Caltagirone: una selezione di circa 200 pezzi della ricca collezione generale che conta oltre 2500 reperti, dalla preistoria siciliana fino agli inizi del ‘900. Visite tutti i giorni, dalle 9 alle 18.30. Biglietti: intero 6 euro, ridotto 3. Info 095-346241.

Un progetto, questo del riallestimento temporaneo a Palazzo Libertini, seguito con apprensione anche dall’Assessore regionale dei Beni Culturali, Francesco Scarpinato, che ha apprezzato lo spirito di collaborazione fra i due enti: “Sono molto compiaciuto della fruttuosa sinergia avviata dal Parco archeologico di Catania con il Comune di Caltagirone e che, nel giro di pochi mesi, ha consentito di superare le oggettive criticità della chiusura del museo con un duplice risultato: restituire alla comunità calatina un luogo simbolo della sua identità, legata da millenni alla tradizione dell’arte ceramistica, e mettere a disposizione di migliaia di visitatori uno spazio espositivo che racconta la nobilissima città di Caltagirone, dalla preistoria agli inizi del ‘900. Senza dimenticare l’obiettivo principale, la definitiva collocazione del Museo nell’ex Convento di Sant’Agostino, che d’accordo con la Soprintendenza di Catania contiamo di aprire nel 2026”.

E del resto, rendere fruibile la collezione del Museo della Ceramica di Caltagirone, è stato dal marzo scorso un preciso impegno del direttore del Parco, Giuseppe D’Urso, che aggiunge: “Con lo sguardo sempre proiettato al futuro museo a Sant’Agostino da questo Natale restituiamo a Caltagirone una piccola parte della collezione, una selezione paradigmatica del ricco patrimonio del Museo, consapevoli che questi sono luoghi della memoria, della storia e dell’identità di una comunità. Ancora di più a Caltagirone, dove la tradizione della ceramica è tramandata di generazione in generazione: una sapienza artigianale che incide moltissimo nel tessuto socio-economico e alimenta i flussi turistici. La riapertura, come promesso, entro Natale arricchisce l’offerta culturale della città, già meta di visitatori per la tradizione dei presepi”.





