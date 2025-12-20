Ance Enna, Talio eletto presidente, ecco tutte le altre cariche

L’Assemblea di Ance Enna ha eletto il geometra Vincenzo Talio presidente per il quadriennio 2025–2029. Classe 1955, Talio è alla guida delle aziende del Gruppo Talio – tra cui VIDR S.r.l. e CST S.r.l. – attive lungo l’intera filiera delle costruzioni edili e ferroviarie.

Il Consiglio di presidenza ed il Consiglio generale

Su proposta del neo presidente, l’Assemblea ha inoltre nominato il Consiglio di Presidenza, così composto: Antonello Attardi, vicepresidente all’Innovazione; Salvatore Ipsale, vicepresidente alle Opere Pubbliche; Giuseppe La Spina, vicepresidente all’Organizzazione e tesoriere; Antonio Azzolina, vicepresidente all’Urbanistica. Al vertice della Cassa Edile è stato designato Gaetano Debole.

Rinnovato anche il Consiglio Generale, che vede l’ingresso di: Maurizio Bua (CO.G.EDI.S.), Angelo Di Dio Randazzo (Ecologicall Srl), Marco Domina (Opera Costruzioni Srl), Giuseppe Laneri (Laneri Costruzioni), Roberto Nasca (C.I.P.A.E. Soc. Coop.), Ennio Palermo (CO.G.EN. Srl) e Salvatore Romano (Edilchimica Srl).

Nel presentare le linee programmatiche del mandato, Talio ha indicato come bussola lo slogan “Crescere insieme: l’ANCE come comunità che costruisce futuro”, richiamando il ruolo dell’associazione come spazio di collaborazione attiva tra imprese, istituzioni e territorio.

Le parole del presidente

«Raccogliamo un’associazione più forte e solida di quattro anni fa – ha dichiarato il presidente – e abbiamo l’onore e l’onere di farla crescere, così come di contribuire allo sviluppo delle imprese associate. Vogliamo un’ANCE ennese che non sia solo luogo di assistenza, ma una comunità capace di generare valore per un territorio spesso penalizzato da burocrazia e disattenzione politica, attraverso una collaborazione concreta e positiva con le amministrazioni locali».

Il profilo imprenditoriale

Il Gruppo Talio nasce dal coraggio dei fratelli Giuseppe e Prospero Talio, che negli anni Sessanta avviano un’impresa a conduzione familiare. Grazie ai primi lavori per le Ferrovie dello Stato (oggi RFI), l’azienda opera anche su strade e autostrade.

Nel 2011 l’azienda si trasforma in VI.D.R. S.r.l., con sede a Catenanuova, diventando un riferimento nel settore delle grandi opere ferroviarie e infrastrutturali. Oggi la società è specializzata nella progettazione, costruzione e manutenzione di opere complesse: infrastrutture stradali e ferroviarie, consolidamenti, opere idrauliche, ponti e viadotti, interventi marittimi e di dragaggio, fino agli impianti tecnologici.