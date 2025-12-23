Incendio in un capannone, divorati camion, escavatore e 2 auto

Un boato di fiamme nel cuore della sera, una colonna di fumo visibile a distanza e la corsa contro il tempo dei soccorsi. È stata una serata di paura quella vissuta a Barrafranca, dove un violento incendio ha divorato un capannone.

Intervento dei vigili del fuoco

Dalle ore 19 circa, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Enna sono impegnati senza sosta nelle operazioni di spegnimento del rogo divampato all’interno della struttura. Le fiamme, particolarmente estese, hanno reso necessario l’intervento di due autobotti di rincalzo per garantire un adeguato approvvigionamento idrico e contenere l’avanzata del fuoco.

I danni

All’interno del capannone l’incendio ha causato danni ingenti: coinvolti diversi mezzi, tra cui un escavatore, un camion e due autovetture, completamente o parzialmente distrutti dall’azione delle fiamme. La situazione è apparsa sin da subito complessa, ma l’intervento coordinato dei pompieri ha evitato conseguenze peggiori.

Non ci sono feriti

Fortunatamente non si registrano feriti. Un dato che alleggerisce il bilancio di una vicenda che avrebbe potuto assumere contorni ben più drammatici.

Le indagini

Sulle cause dell’incendio restano ancora molti interrogativi. Gli accertamenti sono in corso e spetterà agli organi competenti chiarire l’origine del rogo e verificare eventuali responsabilità..