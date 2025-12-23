Raccolta rifiuti durante le feste natalizie, tutte le variazioni in programma nei comuni siciliani serviti da Dusty

Di seguito l’elenco dei servizi sospesi e di quelli che invece saranno garantiti nel periodo 25 dicembre-6 gennaio

Di concerto con le amministrazioni dei comuni siciliani gestiti da Dusty, per le imminenti festività natalizie sono previste alcune variazioni nei servizi di igiene ambientale e di ritiro della raccolta differenziata.

PROVINCIA DI PALERMO

A Santa Flavia Dusty garantirà i servizi alle attività commerciali. Per tutte le altre utenze, invece, saranno sospesi sia il servizio di raccolta porta a porta che lo spazzamento delle strade. Per il conferimento delle frazioni previste in calendario, gli utenti avranno a disposizione solo le Isole ecologiche mobili di Sant’Elia, Piano stenditore, Stazione Santa Flavia, Cimitero e l’Eco punto di Via Indro Montanelli che seguiranno i seguenti orari: 6.30-11.30.

Sia a Borgetto che a Partinico tutti i servizi saranno sospesi il 25 e 26 dicembre, l’1 e 6 gennaio. Mercoledì 31 dicembre, nei due centri del Palermitano saranno attivi porta a porta, spazzamento e Numero verde. L’Eco punto di Partinico sarà aperto al pubblico regolarmente e le postazioni mobili saranno attive.

Il 25 e 26 dicembre e l’1 e 6 gennaio, l’Amministrazione comunale di Termini ImereseT ha predisposto di concerto con la Dusty la sospensione del servizio di spazzamento delle strade, ritiro rifiuti ingombranti e Numero verde. Sarà garantita la raccolta dei rifiuti porta a porta e il Centro comunale di raccolta di contrada Crisone resterà aperto dalle 7 alle 12. Quello di contrada Mulinelli, invece, resterà chiuso in tutte e quattro le giornate indicate. Mercoledì 31 dicembre resteranno attivi porta a porta, spazzamento, ritiro rifiuti ingombranti e Numero Verde. Saranno inoltre operativi negli orari stabiliti i due Centri comunali di raccolta.

PROVINCIA DI CATANIA

A Gravina la raccolta porta a porta e il servizio di spazzamento delle strade saranno garantiti il 25 e 26 dicembre e l’1 e 6 gennaio. In particolare, nella giornata di Santo Stefano, i servizi saranno ridotti: lo svuotamento dei cestini sarà espletato solo una volta e lo spazzamento sarà effettuato soltanto con due costipatori e una spazzatrice. Mercoledì 31 dicembre saranno garantiti porta a porta, spazzamento e ritiro dei rifiuti ingombranti. Attivo anche il Numero Verde e il Centro comunale di raccolta resterà aperto al pubblico.

A Misterbianco il 24 dicembre i CCR saranno aperti al pubblico fino alle 13. Il 25 e 26 dicembre e l’1 e 6 gennaio Dusty espleterà solo il servizio di raccolta porta a porta e lo spazzamento. Numero Verde e ritiro ingombranti saranno sospesi e i CCR non saranno operativi. Mercoledì 31 saranno garantiti porta a porta, spazzamento e Numero verde ma non sarà attivo il servizio di ritiro rifiuti ingombranti. Come alla vigilia di Natale, anche in questa giornata i CCR resteranno aperti fino alle 13.

A Motta Sant’Anastasia la raccolta porta a porta e il servizio di spazzamento delle strade saranno garantiti il 25 e 26 dicembre e il 6 gennaio. In tutte e tre le giornate non saranno attivi né ritiro rifiuti ingombranti né Numero verde. Mercoledì 31 dicembre, invece, il Numero verde resterà attivo. Inoltre, si provvederà alla raccolta della frazione giornaliera e sarà anticipato il ritiro del secco residuale previsto per l’1 gennaio. Il primo giorno dell’anno tutti i servizi sono sospesi.

A Paternò servizi sospesi il giorno di Natale e il primo dell’anno. Per Santo Stefano confermati porta a porta, spazzamento. Mercoledì 31 dicembre confermate tutte le attività in calendario: porta a porta, spazzamento, e Numero Verde. Il Ccr per questa giornata inoltre, sarà operativo. Stessa programmazione prevista per la giornata di martedì 6 gennaio, ad eccezione del Numero verde che non sarà attivo.

A San Giovanni La Punta servizio di raccolta dei rifiuti sospeso soltanto il 25 dicembre e l’1 gennaio. Nessuna variazione al calendario nelle altre giornate.

A San Gregorio, il 25 dicembre e il 6 gennaio saranno garantiti soltanto porta a porta e spazzamento delle strade. Anche mercoledì 31 dicembre saranno espletati solo questi due servizi e in aggiunta il Ccr resterà aperto al pubblico. Per Santo Stefano e l’1 gennaio, invece, tutti i servizi saranno sospesi. La raccolta delle frazioni di carta e cartone in programma l’1 sarà recuperata giovedì 8 gennaio.

A Santa Maria di Licodia tutti i servizi saranno sospesi nel giorno di Natale e il primo dell’anno. Per Santo Stefano, mercoledì 31 dicembre e martedì 6 gennaio saranno garantiti porta a porta e spazzamento. Il Numero Verde sarà attivo il 31 ma non il giorno della Befana. Sabato 27 dicembre e sabato 3 gennaio si provvederà a recuperare la raccolta delle frazioni, rispettivamente di organico e lattine, che erano previste il 25 dicembre e 1 gennaio.

A Valverde i servizi di raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale saranno sospesi il 25 dicembre e l’1 gennaio. Per Santo Stefano e martedì 6 gennaio resteranno attivi porta a porta, spazzamento ma non sarà operativo il Numero Verde. Dusty precisa altresì che la raccolta del rifiuto indifferenziato in programma il 25 dicembre sarà posticipata a giovedì 26 dicembre, giornata nella quale la frazione di carta non verrà ritirata ma potrà essere conferita presso il CCR che resterà aperto al pubblico negli orari previsti. Mercoledì 31 dicembre, infine, restano confermati porta a porta, spazzamento e Numero Verde.

PROVINCIA DI SIRACUSA

A Portopalo di Capo Passero il 25 dicembre, l’1 e 6 gennaio sarà garantito solo lo spazzamento delle strade mentre tutti gli altri servizi saranno sospesi. Nella giornata di giovedì 26 dicembre, invece, in aggiunta allo spazzamento Dusty espleterà anche la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta e provvederà al recupero del servizio non espletato il 25 dicembre. Il 2 gennaio, invece, si recupererà il servizio di raccolta dei rifiuti non espletato l’1 gennaio. Mercoledì 31 dicembre non sono in programma modifiche al calendario. Resteranno attivi i seguenti servizi: porta a porta, spazzamento e Numero verde.

A Pachino il 25 dicembre sarà garantito solo il servizio porta a porta mentre nelle giornate di giovedì 26 dicembre, l’1 e 6 gennaio tutti i servizi in calendario saranno sospesi. Mercoledì 31 dicembre non sono in programma variazioni. Pertanto, resteranno attivi i seguenti servizi: porta a porta, spazzamento, ritiro rifiuti ingombranti e Numero verde. Le Isole ecologiche fisse, inoltre, resteranno aperte al pubblico.

CALTANISSETTA

A Caltanissetta il 25 e 26 dicembre, l’1 e 6 gennaio sarà garantito solo il porta a porta, lo spazzamento sarà effettuato soltanto nel centro storico mentre tutti gli altri servizi saranno sospesi. Le Isole ecologiche fisse resteranno aperte al pubblico. Mercoledì 31 dicembre non sono in programma modifiche al calendario. Resteranno attivi tutti i servizi: porta a porta, spazzamento, ritiro rifiuti ingombranti e Numero verde. Inoltre, Centri comunali di raccolta, Centri di riuso e Isole ecologiche fisse saranno operativi.

Tutti i servizi riprenderanno con regolarità nelle giornate non festive successive a quelle indicate.



