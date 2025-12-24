Drammatico scontro tra 2 auto a Piazza Armerina, un ferito grave

Un incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri a Piazza Armerina, nei pressi del palazzetto dello sport. Due autovetture, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate frontalmente intorno alle 23.30.

I soccorsi

Nell’impatto uno dei due conducenti è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale del 118, che ne ha disposto il trasferimento all’ospedale Chiello per le cure necessarie.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Enna, impegnati nelle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. Presenti anche gli operatori sanitari del 118 e la Polizia di Stato, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.