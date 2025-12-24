Paura a Valguarnera per i miasmi, esclusa fuga di gas, al via i controlli sul sistema fognario

Grande paura nel tardo pomeriggio per i residenti di via Calabria, all’angolo con via Umbria, a Valguarnera a causa di una presunta fuga di gas proveniente dai tombini della zona. Dai pozzetti, infatti, si sprigionava un forte odore nauseabondo che ha immediatamente fatto temere una situazione di pericolo, spingendo alcuni cittadini a dare l’allarme.

Intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del vicino distaccamento di Piazza Armerina, che hanno effettuato le necessarie verifiche aprendo i tombini interessati. Dai primi accertamenti, tuttavia, è emerso che non si trattava di una fuga di gas, bensì di cattivi odori provenienti dal sistema fognario. Per chiarire con esattezza la natura dell’episodio e accertare eventuali rischi per la salute pubblica e l’ambiente, sono stati allertati i tecnici dell’Arpa, il cui intervento è atteso nelle prossime ore per ulteriori controlli e analisi.