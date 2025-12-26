Credere Negli Studenti riparte con il presidente Mingrino, al suo fianco Vasapollo e Longi

Dopo alcuni mesi di preparazione e di riorganizzazione interna, l’associazione studentesca ennese “Credere Negli Studenti”, nata nell’ottobre del 2024, annuncia ufficialmente la ripresa delle proprie attività. L’associazione torna a operare con una struttura rinnovata e con l’obiettivo di rafforzare il proprio ruolo di spazio inclusivo e di supporto per gli studenti.

Le finalità

Fin dalla sua costituzione, “Credere Negli Studenti” ha dichiarato di voler porre al centro della propria azione l’ascolto dei giovani e l’attenzione alle loro esigenze concrete, non limitandosi alla rappresentanza formale ma promuovendo una partecipazione attiva e consapevole. Una linea che viene confermata anche in questa nuova fase.

Il presidente

A guidare la ripartenza è il nuovo presidente Emanuele Mingrino, che ha spiegato come l’associazione intenda rafforzare la propria presenza tra gli studenti, puntando su dialogo, vicinanza e azioni tangibili. Secondo Mingrino, “ripartire oggi significa assumersi una responsabilità ancora più grande: essere presenti nei momenti di difficoltà e costruire occasioni di crescita e confronto”. Il presidente ha inoltre sottolineato che l’associazione vuole essere “un luogo aperto, in cui ogni studente possa sentirsi accolto, ascoltato e parte attiva di un progetto comune”.

Nel presentare il nuovo corso, Mingrino ha ribadito che il nome dell’associazione rappresenta un impegno concreto e quotidiano. A suo avviso, “credere negli studenti vuol dire investire sulle loro capacità, difenderne i diritti e accompagnarli nel percorso scolastico e umano, senza lasciare indietro nessuno”.

Il direttivo

Il presidente sarà affiancato dal vicepresidente Gabriele Vasapollo e dal segretario Manuel Longi, con i quali condividerà il coordinamento delle attività. Il direttivo potrà inoltre contare sul contributo di numerosi studenti volontari, organizzati in gruppi di lavoro dedicati alla comunicazione, agli eventi e al supporto agli studenti.

Nei prossimi mesi l’associazione presenterà un calendario di iniziative, tra cui una raccolta alimentare realizzata in collaborazione con l’Azione Cattolica. Mingrino ha spiegato che si tratta di “un primo segnale concreto di un’associazione che vuole essere attiva non solo nella scuola, ma anche nel territorio, promuovendo valori di solidarietà e responsabilità sociale”.

La ripresa di “Credere Negli Studenti” viene indicata come un segnale di fiducia nelle nuove generazioni e nella loro capacità di contribuire in modo positivo alla comunità scolastica e cittadina.