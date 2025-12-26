Via Pergusina chiusa per lavori: divieti e percorsi alternativi

Il Comando della Polizia Municipale di Enna ha emesso un’ordinanza con cui vengono introdotte temporanee modifiche alla circolazione stradale in via Pergusina e nelle strade limitrofe, in occasione di lavori urgenti di messa in sicurezza.

Gli alberi pericolanti

Il provvedimento nasce da una richiesta del Servizio 2.7 Ambiente dell’Area Tecnica comunale, che ha segnalato la necessità di intervenire con urgenza per il taglio di alberi ritenuti pericolanti, al fine di tutelare la sicurezza pubblica.

Divieti di transito e sosta

Divieto di transito e sosta in via Pergusina

In particolare, sabato 27 dicembre 2025, dalle ore 8.00 alle 16.00, e domenica 28 dicembre 2025, dalle ore 7.00 alle 16.00, e comunque fino al termine dei lavori, sarà istituito il divieto temporaneo di transito e di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via Pergusina, nel tratto compreso tra la rotatoria della Caserma dei Vigili del Fuoco e la rotatoria dell’Ospedale Umberto I.

Il divieto non si applica ai residenti, né ai mezzi di soccorso, di emergenza e alle Forze dell’Ordine, che potranno transitare qualora necessario.

Modifiche alla viabilità alternativa

Per garantire la fluidità del traffico e ridurre i disagi, l’ordinanza prevede anche una serie di modifiche temporanee alla circolazione nelle strade limitrofe.

Nei giorni indicati sarà istituito il senso unico di marcia in via G. D’Angelo, con direzione Enna Bassa, nel tratto compreso tra la rotatoria della Caserma dei Vigili del Fuoco e via Luigi Grassi, in prossimità dell’ingresso dell’Ospedale Umberto I.

Contestualmente, sarà attivato anche il senso unico in via Santa Caterina, con direzione via Pergusina, nel tratto che va dall’ingresso dell’Hotel Federico II fino all’innesto con la S.S. 561 Pergusina.

Percorsi consigliati

I veicoli provenienti da Pergusa e diretti verso Enna Bassa potranno percorrere via G. D’Angelo, proseguendo verso l’ingresso dell’Ospedale Umberto I e immettendosi poi in via L. Grassi;

i veicoli provenienti da Enna Bassa e diretti a Pergusa potranno invece transitare da via Civiltà del Lavoro, quindi da via Santa Caterina, in direzione della S.S. 561 Pergusina – Hotel Federico II.

La Polizia locale invita alla prudenza

La Polizia Municipale invita cittadini e automobilisti a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea, a programmare per tempo gli spostamenti e a collaborare per consentire il regolare svolgimento dei lavori, necessari per garantire la sicurezza di tutti.

Eventuali disagi saranno limitati al tempo strettamente necessario alla conclusione degli interventi.