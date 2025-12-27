Crollo del muro del cimitero, Palermo: “Lavori a inizio 2026” e attacca i “leoni da tastiera”

“Posso rassicurare tutti che in brevissimo tempo il muretto sarà ripristinato, con metodi migliori rispetto a quelli utilizzati in precedenza”. Lo afferma l’assessore ai Lavori pubblici di Enna, Gaetana Palermo in merito al cedimento di una parte del muro dell’area del cimitero di Enna, a ridosso dell’Urban center.

Le condizioni del muro

L’esponente dell’amministrazione Dipietro ammette che le cause sono da addebitare alle piogge copiose delle ore scorse anche se, come spiega la stessa Palermo, non hanno creati altri danni. Peraltro, l’assessore tiene a precisare che quel muro di contenimento era stato edificato molti anni fa con materiali tutt’altro che resistenti.

Il cronoprogramma

La responsabile dei Lavori pubblici indica un piano per la ricostruzione specificando che se ne parlerà all’inizio del prossimo anno e contestualmente riserva delle stoccate a quei consiglieri comunali che si sono fregiati dell’approvazione del Bilancio.

“Mi spiace rilevare – afferma Palermo- che gli interventi non potranno partire prima del 05.01.26, atteso che il bilancio approvato qualche giorno fa dai consiglieri comunali (quelli ‘bravi’ e ‘buoni’) non è stato dotato della provvisoria esecutività, pertanto dovranno decorrere 15 giorni dalla approvazione per poter essere utilizzate le risorse, ma nelle more i tecnici provvederanno a consumare tutti gli atti propedeutici”.

L’attacco ai leoni da tastiera

L’assessore, però, si è detta rammaricata nel leggere commenti lesivi sull’operato dell’amministrazione da parte dei ” leoni da testiera che, complice l’avvicinarsi delle elezioni, diventano sempre più cattivi e numerosi”.

Inoltre, nella sua analisi Palermo assicura di essere rattristata nel “leggere commenti ‘cattivi’ contro Enna, soprattutto da chi ha avuto tanto da questa città sia in termini di opportunità che anche economici. Io e la mia famiglia siamo orgogliosi di vivere qui e investirci”.

Le critiche di Sabatino

Forse una risposta, in quest’ultimo passaggio, alle critiche mosse da Michele Sabatino il quale ha parlato di mancanza di strategia ad Enna, creando molto dibattito in città anche su un suo possibile coinvolgimento alle prossime amministrative.