Piazza Armerina, il grande successo dei concerti letterari e non solo

Standing ovation e sala stracolma nel Museo del Libro Antico per la performance teatral-musicale “Sicilitudini tra terra e cielo”, del regista e attore Elio Crifò con l’Orchestra a Plettro di Taormina diretta da Antonino Pellitteri, conclusasi con un ballo in stile Gattopardo. Oggi e domani altri due concerti letterari: l’esibizione di Rosario Di Leo e l’Omaggio a Mia Martini, mentre cresce l’interesse del pubblico per questo mix di musica, narrazione e performance nato per mutare, nell’ambito di un bando del Ministero, gli spazi espositivi in un luogo di incontro tra diversi linguaggi artistici. Intanto la città si riempie di turisti siciliani venuti a visitare mostre, monumenti, presepi meccanizzati e … l’albero di Natale più alto d’Italia.

“Nell’affascinante sala del Museo del Libro Antico di Piazza Armerina abbiamo portato questo spettacolo che è un omaggio al genio siciliano, ossia ai grandi letterati e poeti isolani e alle musiche ispirate alla Sicilia”.

Così il regista e attore Elio Crifò ha descritto la sua performance Sicilitudini tra terra e cielo con l’Orchestra a Plettro di Taormina diretta da Antonino Pellitteri, che ieri, in una sala stracolma, ha ricevuto una standing ovation prima della conclusione con un ballo in stile Gattopardo della Società di Danza Catania.

Sicilitudini è stata una performance teatral-musicale inserita, con i concerti letterari – tutti realizzati con il coordinamento della cooperativa Le Baccanti – nel progetto di valorizzazione del Museo del Libro Antico. Dopo le esibizioni del 15 dicembre di Martina Mattiani, del 21 di Pierdavide Carone con interventi letterari di Gisella Calì, e del 27 con Davide Di Rosolini, oggi sarà la volta del pianista Rosario Di Leo e, domani, dell’Omaggio a Mia Martini diretto dal maestro Paolo li Rosi.

Nel presentare Sicilitudini anche a nome del sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, l’assessore alla Cultura, Ettore Messina, ha ieri sottolineato il crescente interesse del pubblico per questo mix di musica, narrazione e performance “nato per mutare, nell’ambito di un bando del Ministero della Cultura, il nostro Museo del Libro Antico, con oltre cinquantamila volumi, cinquemila dei quali di grande valore artistico-culturale, in un centro multimediale in cui gli spazi espositivi diventino luogo d’incontro tra diversi linguaggi artistici. Un’animazione culturale che si concluderà nell’agosto del 2026”.

“In primavera – ha spiegato infatti Elio Crifò parlando di una di queste iniziative – organizzeremo una serie di visite guidate in forma teatralizzata. Daremo, certo, le classiche informazioni sul territorio, sul Museo, sui suoi libri, ma sarà curato in particolare il come queste nozioni vengono fornite. Perché vogliamo che i visitatori siano catturati soprattutto dall’emozione che si prova entrando in questi luoghi”.

Già in queste feste di fine d’anno, comunque, la città si è riempita di turisti siciliani venuti a vedere esposizioni, concerti come gli eventi di Palermo classica nel Palazzo Trigona, esibizioni come il Natale in folk del 23 dicembre con un corteo di cento tra zampognari e musicisti, e ancora monumenti, presepi meccanizzati, incontri nella biblioteca La Casa dei Sogni per avvicinare i bambini alla lettura e all’ascolto e persino… l’albero di Natale più alto d’Italia.

Tra le altre mostre aperte a Piazza Armerina, da citare Da Picasso ad Andy Warhol, le ceramiche dei grandi artisti con opere anche di Chagall, Mirò, Dalì, Marina Abramovic, Cattelan e altri. L’esposizione, gratuita fino al 6 gennaio è promossa da Renaissance srl nel Palazzo Trigona, dove si potrà visitare anche una mostra su Raffaello che propone una copia della Trasfigurazione e incisioni ottocentesche di Paul Letarouilly. Nella Pinacoteca comunale, invece, fino al 10 gennaio rimarrà aperta Il gioco della vita, il mistero degli scacchi a cura di Alessia Montani e Andrea Guastella, e grandi e piccini potranno giocare le loro partite. Ecco comunque, nel dettaglio, il programma delle manifestazioni ancora in corso o che stanno per tenersi a Piazza Armerina.

EVENTI NEL MUSEO DEL LIBRO ANTICO

29 dicembre – ore 18: concerto letterario Rosario Di Leo

30 dicembre – ore 18: concerto letterario “Omaggio a Mia Martini”

3 gennaio – ore 18: concerto letterario con Erica Mou

EVENTI DI NATALE

In corso – Palazzo Trigona, mostra “Da Picasso ad Andy Warhol”

2 gennaio – Da via Garibaldi all’omonimo teatro, a partire dalle 19: spettacolo itinerante “La notte del fuoco”

6 gennaio – Palazzo Trigona, ore 19: concerto a cura di Palermo Classica

10 gennaio – Palazzo Trigona, ore 19: recital di bandoneon e pianoforte

DIDASCALIE

a) Una bella immagine di Piazza Armerina in queste feste natalizie

b) L’assessore alla Cultura Ettore Messina presenta l’iniziativa al pubblico del Museo del Libro Antico

c) La sala, stracolma, del Museo del Libro Antico, durante la performance di Elio Crifò

d) L’attore e regista Elio Crifò presenta ‘Sicilitudine’ con l’Orchestra a Plettro di Taormina

e) Il gran ballo finale ispirato al Gattopardo con la Società di Danza Catania



