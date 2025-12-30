Da Enna il libro “Questo è papà” si trasforma in serie animata. Nel 2026 l’inizio dei lavori per la proiezione x il 2027

L’importanza della figura genitoriale in un cartone animato per grandi e bambini.

Dopo la notizia della distribuzione nel paese del Sol Levante, un nuovo progetto creativo prende vita dal libro “Questo è papà”, opera del Presidente del Movimento Centralità Familiare e Ambasciatore dell’Uguaglianza Genitoriale e della tutela delle relazioni familiari Davide Vinciprova. Il volume, già apprezzato per la sua capacità di raccontare con delicatezza e profondità la figura paterna all’interno della famiglia contemporanea, si prepara ora a diventare una serie animata destinata al grande schermo.

L’adattamento, che manterrà il titolo originale, sarà trasformato in un cartone animato rivolto sia ai più piccoli che agli adulti, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo del padre e promuovere una cultura basata sul dialogo, sull’affetto e sul mantenimento dei legami familiari. La serie presenterà episodi brevi, emozionanti e ricchi di valori, con uno stile visivo colorato e coinvolgente, capace di parlare al cuore delle famiglie.

La produzione dell’adattamento animato è attualmente in fase di sviluppo e vede coinvolti illustratori, sceneggiatori e animatori, con l’intento di dare vita a un prodotto capace di emozionare e far riflettere. L’anteprima ufficiale è prevista per il 2027, quando la serie approderà nelle sale cinematografiche prima della sua successiva distribuzione televisiva e digitale.

Con “Questo è papà”, la narrativa scritta si prepara a trasformarsi in una nuova esperienza visiva e affettiva. Una celebrazione del ruolo genitoriale che, dal libro alla pellicola, promette di lasciare un segno nel cuore del pubblico e di alimentare un messaggio universale dove la famiglia è un ponte di amore che va custodito e tramandato soprattutto quando due genitori si separano.

Nel corso del 2026 verranno organizzati in città diversi incontri culturali in cui verrà presentato il libro e verranno anticipati alcuni aspetti prima della proiezione nelle sale cinematografiche.





