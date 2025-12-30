Natale ad Enna, al Teatro Neglia “10 corde in concerto”

È lo spettacolo in programma questa sera ad aprire la nuova serie di appuntamenti del cartellone natalizio ad Enna organizzato dall’assessorato alla Cultura ed agli Eventi guidato da Mirko Milano.

Lo spettacolo

Oggi, al Teatro Neglia, con inizio alle ore 20.30, andrà in scena “10 corde in concerto”, evento musicale che segna la prosecuzione delle iniziative previste per le festività.

Il calendario

Il programma continuerà il 3 gennaio, sempre al Teatro Neglia e alle ore 20.30, con il Memorial Andrea D’Amico, dal titolo “Io l’ho conosciuto”, una serata dedicata al ricordo attraverso contributi artistici e testimonianze.



Il 4 gennaio, alle ore 20.30, il Teatro Neglia ospiterà nuovamente “Candele in Musica”, che quest’anno propone “Musica da Oscar, i grandi successi del Cinema”, un appuntamento dedicato alle colonne sonore che hanno segnato la storia del grande schermo.



Il 5 gennaio l’attenzione si sposterà nella Chiesa del Carmine, dove alle ore 20 è in programma il concerto inaugurale “Un’armonia che ritorna”, organizzato in occasione della riapertura della chiesa. L’evento prevede un’esecuzione per violino, pianoforte e violoncello e rappresenta un momento significativo anche sul piano simbolico per la comunità cittadina.

Chiusura nel giorno dell’Epifania

Il calendario degli eventi si chiuderà il 6 gennaio al Teatro Neglia con lo spettacolo “Sono figlio unico”, proposto in due repliche, alle ore 17.30 e alle ore 20.30. Lo show, noto al pubblico per il successo ottenuto all’interno della trasmissione televisiva Live Show, vedrà sul palco Carmelo Caccamo, Cristiano Di Stefano, Nuccio, Kevin e altri artisti. I biglietti sono disponibili sulla piattaforma LiveTicket.