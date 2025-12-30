Poste, le pensioni in pagamento dal 3 gennaio

Saranno in pagamento a partire da sabato 3 le pensioni che potranno essere ritirate nei 27 uffici postali dell’Ennese. Dalla stessa data, l’importo sarà disponibile anche per chi ha scelto l’accredito su Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution.

Gli sportelli automatici

I titolari di Carta di Debito collegata a conti o libretti, così come i possessori di Postepay Evolution, potranno prelevare il contante dai 28 sportelli automatici Postamat presenti in provincia, senza recarsi allo sportello.

Poste Italiane ricorda inoltre che i possessori di Carta di Debito associata a conti o libretti beneficiano gratuitamente di una polizza assicurativa che copre i furti di contante fino a 700 euro all’anno, se avvenuti entro due ore dal prelievo effettuato agli sportelli o agli ATM Postamat.

Per evitare attese, l’azienda consiglia ai pensionati di recarsi negli uffici postali nelle ore di minore affluenza, preferibilmente in tarda mattinata o nel pomeriggio, e nei giorni successivi ai primi.