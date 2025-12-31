Bilancio partecipato, Campanile: “Città viva e partecipe”, La Luminaria la più votata

“Un percorso di partecipazione serio e professionale”. L’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Enna, Rosalinda Campanile, ha commentato la conclusione del bilancio partecipato, sottolineando il ruolo fondamentale della macchina comunale e il contributo delle associazioni cittadine. Secondo Campanile, il processo si è svolto nel rispetto delle regole e con un impegno costante da parte degli uffici, che hanno lavorato fino alle 13.30 del 31 dicembre per garantire correttezza e puntualità nella gestione delle pratiche. Di tutt’altro avviso il Pd ennese che ha esposto molte criticità.

Il ruolo della commissione

L’assessore ha rivolto un plauso particolare alla commissione che ha esaminato e pubblicato i progetti, definendone il lavoro “serio e rigoroso”, elemento chiave per assicurare trasparenza e affidabilità in un percorso partecipativo.

Campanile ha ringraziato tutte le associazioni coinvolte, lodando lo spirito propositivo e l’interesse dimostrato verso il miglioramento della città. Un riconoscimento speciale è andato anche alle due associazioni non ammesse, apprezzate per la correttezza e lo spirito sportivo mostrato durante la selezione.

Il progetto più gettonato

Tra i progetti presentati, l’associazione La Luminaria ha raccolto il maggior consenso popolare. L’assessore ha sottolineato come questo risultato rappresenti “un segnale tangibile di partecipazione attiva e senso civico dei cittadini di Enna”.

Per Campanile, l’esperienza del bilancio partecipato è stata significativa non solo per la realizzazione dei progetti, ma soprattutto per misurare il coinvolgimento della comunità e rafforzare la partecipazione diretta dei cittadini alle decisioni amministrative. “La città ha dimostrato di essere viva e desiderosa di contribuire attivamente”, ha concluso l’assessore.