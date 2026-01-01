Incidente stradale a Barrafranca, 2 feriti in ospedale

Un incidente stradale autonomo si è verificato a Barrafranca nelle ore precedenti alla mezzanotte. Il sinistro è avvenuto intorno alle 21:40 in Corso Italia. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo coinvolto procedeva con a bordo il conducente e una giovane passeggera. Per cause ancora in fase di accertamento, l’auto è rimasta coinvolta nell’incidente senza il coinvolgimento di altri mezzi.

In ospedale

Entrambi gli occupanti sono stati soccorsi e trasportati presso l’ospedale Umberto I di Enna per le cure del caso. Le loro condizioni non sono state rese note.Le cause dell’accaduto sono al vaglio dell’autorità competente, che sta svolgendo gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dell’incidente.