Unione dei Comuni di Troina, due assunzioni

Il 2026 si apre con notizie positive per l’Unione dei Comuni dell’Area Interna di Troina. Nelle ore scorse il Presidente dell’Unione, Alfio Giachino, ha dato il benvenuto alle dottoresse Rossella Pomodoro e Ilaria Testa, neo assunte e ufficialmente entrate in servizio.

L’avviso pubblico

L’Area Interna di Troina aveva aderito nel 2024 a uno specifico avviso pubblico finalizzato all’assunzione di personale specializzato per la gestione delle funzioni connesse alla Strategia delle Aree Interne. A seguito delle procedure selettive pubbliche, gestite direttamente dal Dipartimento nazionale per le politiche di coesione, sono stati immessi in servizio i primi due funzionari selezionati.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio che mira, da un lato, alla valorizzazione del personale già in servizio e, dall’altro, al rispetto dei vincoli normativi che regolano le nuove assunzioni nella pubblica amministrazione. In questo contesto, l’obiettivo dichiarato è favorire un graduale ricambio generazionale, puntando sull’ingresso di giovani professionisti qualificati e motivati.

Le altre assunzioni

Nei prossimi mesi sono previste ulteriori assunzioni, nell’ambito delle attività di rafforzamento amministrativo dell’Area Interna di Troina.

