Applausi per “In Nome della Madre”, domani la voce e l’arpa di Ginevra Gilli allo Spirito Santo

Grande partecipazione e forte coinvolgimento emotivo per “In Nome della Madre”, il Christmas Event organizzato da Bottega Culturale, primo appuntamento di un articolato calendario di iniziative che accompagnerà il 2026, andato in scena ieri sera presso l’Urban Center di Enna.

L’evento ha registrato una presenza numerosa e attenta, con un pubblico partecipe che ha seguito l’intera performance in un clima di ascolto e condivisione. Un riscontro significativo che conferma l’interesse verso proposte culturali capaci di coniugare sperimentazione, qualità artistica e una relazione profonda con lo spettatore, elementi che caratterizzeranno l’intero percorso culturale promosso da Bottega Culturale nel corso dell’anno.

La performance di Lorenza Denaro, accompagnata dall’azione dal vivo di Giorgio Rizzo, ha dato vita a un’esperienza intensa e immersiva, costruita attraverso un linguaggio essenziale e fortemente evocativo. Parola, gesto e luce si sono intrecciati in una narrazione simbolica, capace di attraversare diversi livelli di lettura e di stimolare una riflessione intima e collettiva.

Al centro del racconto, la figura della Madre si è imposta come archetipo universale, richiamando temi legati all’origine, alla memoria e alla cura. Una presenza capace di parlare a sensibilità diverse, muovendosi tra sacralità e contemporaneità e restituendo al pubblico un’esperienza di forte impatto emotivo.

La scelta di un impianto scenico essenziale, unita a un uso calibrato delle luci e dello spazio, ha contribuito a creare un’atmosfera raccolta e suggestiva, favorendo una partecipazione silenziosa ma profondamente coinvolta. Un contesto che ha valorizzato il dialogo tra performance e luogo, rafforzando il senso di intimità e di condivisione.

L’iniziativa, promossa da Bottega Culturale con il sostegno del Libero Consorzio Comunale di Enna, si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione culturale e artistica del territorio, volto a riattivare spazi simbolici della città attraverso linguaggi contemporanei e proposte di qualità.

Nel corso della serata, il presidente di Bottega Culturale, Antonio Messina, ha inoltre annunciato al pubblico che entro il mese di febbraio sarà disponibile presso l’Urban Center la brochure ufficiale con il programma completo degli eventi 2026. Un documento pensato non solo come strumento informativo, ma come vera e propria mappa del percorso culturale che Bottega Culturale intende offrire alla città e al territorio, con iniziative diffuse, collaborazioni artistiche e progettualità orientate alla continuità e alla partecipazione.

Il calendario di appuntamenti prosegue domani, martedì 6 gennaio, con “Arpa e Voce – Christmas Candlelight Event” di Ginevra Gilli, in programma alle ore 17.00 presso la Chiesa dello Spirito Santo di Enna. L’appuntamento, a ingresso libero, offrirà al pubblico un nuovo momento di ascolto e contemplazione in un contesto altrettanto suggestivo.