Valguarnera, il sindaco: “Quasi 45 mila euro dal bando Risorse in Comune”

Il Comune di Valguarnera ha ottenuto un finanziamento di 44.920,57 euro nell’ambito del bando “Risorse in Comune”. Le somme saranno impiegate per l’acquisto di nuovo arredamento e per il rinnovo delle dotazioni informatiche negli uffici comunali.

Qualità dei servizi

L’intervento punta a migliorare l’organizzazione degli spazi di lavoro e l’efficienza delle attività amministrative, con ricadute sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Il sindaco

«Investire negli uffici significa investire nella qualità dei servizi per i cittadini. È un passo concreto verso un Comune più moderno e funzionale», ha dichiarato il sindaco di Valguarnera.

Il finanziamento si inserisce in un percorso già avviato dall’amministrazione comunale, che negli ultimi mesi ha realizzato il rifacimento del sito istituzionale e la digitalizzazione dell’archivio storico documentale. L’obiettivo dichiarato è proseguire nel processo di innovazione della macchina amministrativa, puntando su strumenti digitali e su una maggiore trasparenza dei procedimenti.