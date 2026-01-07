Sebastian Colnaghi rilancia la Green Challenge: riparte la lotta ai rifiuti in Sicilia

Riparte ufficialmente la Green Challenge, il progetto giovanile di sensibilizzazione ambientale nato nel 2019 che negli anni scorsi ha permesso di rimuovere centinaia di chili di plastica e rifiuti dalle coste siciliane. Guidate dall’attivista siracusano Sebastian Colnaghi, insieme alla “Banda degli Ecologisti”, le iniziative prenderanno il via con una grande giornata ecologica prevista per domenica 11 gennaio, dalle 9:00 alle 13:00, presso la Terrazza del Talete a Siracusa.

Il progetto, che negli anni passati ha attirato volontari da diverse parti della Sicilia, torna con l’obiettivo di rilanciare un percorso di partecipazione attiva, educazione ambientale e tutela del mare. La Terrazza del Talete è un luogo simbolico per Siracusa, esposta ai venti e soggetta all’abbandono di rifiuti che rischiano costantemente di trasformarsi in un pericoloso punto di accumulo destinato a finire in mare.

“Alcuni anni fa abbiamo dimostrato che insieme possiamo fare la differenza — afferma Sebastian Colnaghi —. Oggi è il momento di ripartire perché il cambiamento inizia da noi. Non possiamo aspettare che siano gli altri ad intervenire. Un gesto semplice, come raccogliere una busta di plastica, può impedire che finisca in mare e danneggi pesci, tartarughe e tutti gli animali che lo abitano. È fondamentale che ognuno faccia la propria parte”.

L’iniziativa è aperta a cittadini, famiglie, studenti e associazioni di tutta la Sicilia. Ai partecipanti è richiesto di portare solamente un paio di guanti personali e tanta voglia di cambiare le cose, contribuendo con un gesto concreto alla cura di Siracusa.

“Il nostro impegno non si fermerà al Talete — conclude Colnaghi —. La Green Challenge riparte da qui, con un messaggio chiaro: non possiamo permettere che il mare venga soffocato dai rifiuti perché è anche la nostra casa”.