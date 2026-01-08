Lavori sulla A19, ecco come cambia la viabilità

A partire da lunedì 12 gennaio prenderanno avvio i lavori di risanamento strutturale e di adeguamento delle barriere metalliche di sicurezza del viadotto Cinque Archi, situato al km 95,700 dell’autostrada A19 “Palermo–Catania”.L’intervento, che si concluderà il 15 novembre, interesserà esclusivamente la carreggiata in direzione Palermo, mentre quella in direzione opposta è già stata oggetto di analoghi interventi di adeguamento.

Gli interventi

I lavori prevedono il risanamento e il rinforzo strutturale della soletta e dei cordoli, il consolidamento della trave di bordo mediante l’utilizzo di fibre di carbonio, la demolizione di alcune solette di transizione esistenti tra impalcati consecutivi e la loro sostituzione con nuove mensole in calcestruzzo armato. È inoltre prevista la sostituzione delle barriere metalliche esistenti con nuove barriere omologate ad alto livello di contenimento.

Il doppio senso di circolazione

Durante l’esecuzione dei lavori sarà istituito un doppio senso di circolazione sulla carreggiata del viadotto in direzione Catania, al fine di garantire la continuità del traffico.

Gli interventi rientrano nel più ampio Piano di ammodernamento dell’autostrada A19 “Palermo–Catania”.

