Furto con spaccata in una gioielleria di Enna, caccia ad una banda

Un furto con spaccata è avvenuto in nottata nella gioielleria Latora in via Roma, a Enna nei pressi della piazza di San Tommaso. I ladri, probabilmente una banda, hanno usato una gru come ariete per scardinare l’ingresso.

Locale razziato

A quel punto, si sono intrufolati nel locale per rubare l’enorme quantità di preziosi, molti dei quali dentro una cassaforte che sarebbe stata portata via dalla gang. Le indagini sono condotte dai carabinieri del comando provinciale di Enna che hanno eseguito i rilievi per determinare con esattezza la dinamica del colpo.

Le telecamere

Sotto osservazione le telecamere di sicurezza della zona per provare a comprendere in quanti hanno agito e se è possibile identificarli.

La fuga

I ladri sarebbero poi scappati a bordo di più mezzi e le ricerche sono concentrate su tutto il terroritorio e le strade provinciali