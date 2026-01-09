Influenza K, Cisl Medici: “Non ci sono criticità all’Umberto I”, le cause del picco? Pochi vaccini

“Non ci sono criticità al Pronto soccorso e nei reparti dell’ospedale di Enna per via dell’influenza”. Lo afferma a ViviEnna, Roberto Grimaldi, referente nell’Ennese della Cisl medici, in merito all’emergenza influenzale che sta creando grossi problemi in molti ospedali e Pronto soccorsi siciliani, praticamente sotto assedio. “Peraltro – aggiunge Grimaldi – registriamo una fattiva collaborazione tra tutti i reparti e con l’azienda sanitaria”.

Le cause del picco influenzale: freddo e pochi vaccini

Resta, comunque, il problema dell’influenza K: tante le persone, ad Enna e provincia, che sono a letto. “Ci sono fatti climatici che stanno incidendo ma al netto di questo, leggendo le analisi di esperti infettivologi, tra le ragioni più influenti di questo picco influenzale, è la scarsa adesione alla vaccinazione. Lo afferma a ViviEnna il segretario provinciale della Cisl medici Enna, Caltanissetta e Agrigento, Rosario Caci, in merito al picco d’influenza.

Insieme di fattori

“Questo ha provocato una serie di reazioni a catena, inoltre siamo reduci dal periodo pandemico in cui con l’uso delle mascherine ci siamo protetti ma il sistema immunitario è stato meno stimolato”, per cui si è indebolito. In sostanza, “un insieme di co-fattori hanno determinato la proliferazione dell’influenza”.