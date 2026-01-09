Legalità e memoria: la Cisl lancia un concorso per le scuole in ricordo del giudice Rosario Livatino
Comunicati Stampa - 09/01/2026
È stato emanato oggi il bando di concorso “Legalità e Memoria – In ricordo del Giudice
Rosario Livatino”, promosso dalla CISL Agrigento Caltanissetta Enna e rivolto agli studenti
delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Agrigento.
Il bando è allegato al presente comunicato stampa ed è stato trasmesso all’Ufficio
dell’Ambito Territoriale di Agrigento, che provvederà alla diffusione presso le istituzioni
scolastiche del territorio.
L’iniziativa, ideata dal Coordinamento Giovani CISL Agrigento Caltanissetta Enna, è
realizzata con il patrocinio del Centro Studi Livatino e in collaborazione con l’Associazione
Nazionale Magistrati (ANM) Sezione Distrettuale di Palermo, con il supporto dell’Ufficio
dell’Ambito Territoriale di Agrigento. Il concorso nasce con l’obiettivo di diffondere tra le
nuove generazioni la cultura della legalità, della responsabilità sociale e della cittadinanza
attiva, attraverso il linguaggio della scrittura, dell’arte e dei nuovi media.
Il bando intende onorare la memoria del giudice Rosario Livatino, figura esemplare di
coerenza, coraggio e rigore etico, che ha testimoniato con la sua vita l’impegno per una
giustizia intesa come servizio alla comunità.
L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato dalla CISL Agrigento Caltanissetta Enna il 9
gennaio dello scorso anno con la piantumazione al liceo Politi di Agrigento della talea
dell’albero di Falcone, momento di forte valore simbolico e formativo per la comunità
scolastica. Un’esperienza che ha rafforzato la volontà di strutturare azioni continuative di
educazione alla legalità nei territori, rendendo il 9 gennaio una data significativa di
riflessione e impegno civile.
Il concorso è articolato in tre sezioni – letteraria, artistica e multimediale – e invita gli
studenti a trasformare la memoria in impegno concreto, valorizzando creatività, passioni e
capacità espressive come strumenti di crescita personale e collettiva.
Il bando si apre ufficialmente oggi e gli elaborati dovranno essere inviati entro l’11 aprile
2026. Una commissione composta da rappresentanti della CISL, del Coordinamento
Giovani, del Centro Studi Livatino, del mondo scolastico e da un esperto di legalità
designato dall’ANM valuterà i lavori per l’assegnazione dei premi.
«Con questo concorso – sottolinea la segretaria generale CISL Agrigento Caltanissetta
Enna, Carmela Petralia – vogliamo riaffermare il nostro ruolo non solo come soggetto di
tutela del lavoro, ma anche come presidio educativo e sociale, impegnato nella formazione
delle coscienze e nella costruzione di una società fondata su legalità, giustizia e
solidarietà».
La cerimonia di premiazione si terrà con un evento pubblico dedicato alla memoria del
giudice Livatino, alla presenza delle istituzioni civili, scolastiche e sindacali. Luogo e data
saranno comunicati successivamente.