Volley, al via il Campionato Senior Misto: quando lo sport diventa motore di inclusione e territorio





Tutto è pronto. Il countdown sta per esaurirsi e le luci dei palazzetti sono pronte ad accendersi per la nuova stagione del Campionato Senior Misto, un appuntamento ormai centrale nel panorama pallavolistico locale, organizzato con dedizione dal Comitato Territoriale ACSI Enna APS.

Il debutto: una settimana di grandi Derby



L’attesa finirà ufficialmente mercoledì 14 gennaio. Alle ore 20:30, il parquet di Mirabella Imbaccari ospiterà la sfida inaugurale tra Mirastop e Aquila Ganzaria. Non c’è tempo di rifiatare che venerdì 16 gennaio sarà il turno di un altro scontro ad altissima tensione sportiva: quello tra Borgo Volley e Siaz Volley.



Due derby che promettono spettacolo, agonismo e, soprattutto, una grande cornice di pubblico. In questa prima fase, osserverà un turno di riposo l’Avis di Piazza Armerina, pronta a subentrare nelle prossime giornate.

Una macchina organizzativa d’eccellenza



Dietro il fischio d’inizio c’è un lavoro corale meticoloso. La coordinazione dell’intera struttura organizzativa è stata affidata a Daniele Aranzulla, mentre la gestione e la designazione dei direttori di gara sarà curata da Fabio La Delia.



Il Responsabile ACSI Enna, Agostino Vitale, non ha nascosto l’orgoglio per il traguardo raggiunto:



“Non nascondo la mia felicità: un altro campionato si aggiunge a quelli organizzati da ACSI Volley Sicilia. Anche se oggi partiamo con 5 società dell’ennese, l’obiettivo è chiaro: coinvolgere presto i territori di Caltanissetta e Agrigento per dare vita a una fase regionale e a una finalissima di alto livello. Un grazie immenso va a tutte le società che hanno creduto in questo progetto”. Oltre la rete: il valore sociale del “Senior Misto”



Al di là del risultato tecnico, il Campionato Senior Misto rappresenta una realtà preziosa per il tessuto sociale del territorio. Ma perché questa categoria è così importante?



Inclusione e Parità di Genere: La natura “mista” del torneo abbatte le barriere. Uomini e donne giocano fianco a fianco, collaborando in una dinamica di squadra dove il rispetto e l’integrazione sono i veri protagonisti. È la dimostrazione plastica che lo sport è un linguaggio universale, capace di superare ogni distinzione.

Lo sport per tutte le età: La categoria “Senior” ribadisce un concetto fondamentale: l’attività fisica e la competizione non hanno data di scadenza. Promuovere il volley tra gli adulti significa incentivare stili di vita sani, combattere la sedentarietà e mantenere vivo lo spirito di aggregazione anche dopo le fasi giovanili.

Identità Territoriale: In un’epoca di grandi eventi globali, i derby tra realtà come Mirabella, Piazza Armerina o Borgo Volley ridanno linfa alle comunità locali. Le palestre tornano a essere centri di aggregazione per le famiglie, i giovani e i meno giovani, rafforzando il senso di appartenenza al proprio territorio.



Il Campionato Senior Misto targato ACSI non è dunque solo una serie di partite, ma un laboratorio di socialità dove la sfida sotto rete diventa l’occasione per costruire ponti tra le persone e le città.





