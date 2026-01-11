Maltempo, scuole chiuse a Troina, il sindaco firma l’ordinanza

È stata firmata dal sindaco di Troina, Alfio Giachino, l’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di lunedì 12 gennaio 2026. Una decisione adottata in via precauzionale per tutelare l’incolumità degli studenti, del personale scolastico e delle famiglie.

L’ordinanza del sindaco

«In via precauzionale, viste le attuali condizioni meteo, sto emanando apposita ordinanza di chiusura per le scuole di ogni ordine e grado per lunedì 12 gennaio 2026», ha dichiarato il primo cittadino.

Il bollettino della Protezione civile

Il provvedimento si inserisce nel quadro delle previsioni meteo diffuse dagli organi istituzionali, in particolare dalla Protezione Civile regionale, che per la giornata di lunedì segnalano il persistere di condizioni di instabilità nelle aree interne della Sicilia. Sono attesi venti sostenuti, possibili precipitazioni nevose alle quote collinari e montane e un ulteriore calo delle temperature, con rischio di formazione di ghiaccio nelle ore notturne e mattutine.

Vento, neve e gelo

Negli ultimi due giorni il territorio è stato già interessato da condizioni meteo critiche, caratterizzate da forti raffiche di vento e nevicate. Nella notte Enna si è risvegliata imbiancata e, per fronteggiare il rischio gelo, i sindaci di Enna e Piazza Armerina hanno disposto l’entrata in azione dei mezzi spargisale sulle principali arterie stradali.



L’Amministrazione comunale di Troina raccomanda alla cittadinanza la massima prudenza, invitando a limitare gli spostamenti non necessari e a seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali diramati dal Comune e dalla Protezione Civile.

