Nissoria, Marialisa Lo Pumo entra in Giunta come quarto assessore

La Giunta comunale di Nissoria si completa con l’ingresso di un quarto assessore. Oggi pomeriggio Marialisa Lo Pumo ha preso servizio, affiancando gli altri membri dell’esecutivo: Elena Rinaldi, Giovanni Di Manno e Grazia Maria Altavilla

Il sindaco

Il Sindaco Rosario Colianni, esponente di Forza Italia, ha commentato l’ingresso del nuovo assessore: “L’ingresso di Marialisa Lo Pumo rafforza la nostra squadra e le competenze della Giunta. La sua disponibilità e professionalità saranno preziose per proseguire il lavoro già avviato al servizio della comunità”, ha detto.

Secondo Colianni, il nuovo incarico arriva in un momento di consolidamento dell’azione amministrativa: “L’obiettivo è continuare a sviluppare progetti concreti e costruire prospettive solide e condivise per il territorio”, ha aggiunto.







