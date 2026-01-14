Ambiente, Enna tra i Comuni Plastic Free: la Sicilia tra le regioni più virtuose

C’è anche Enna tra i Comuni Plastic Free 2026, il riconoscimento nazionale promosso da Plastic Free Onlus che premia le amministrazioni locali impegnate nella riduzione dell’inquinamento da plastica e nella tutela dell’ambiente. Un risultato che colloca il capoluogo ennese all’interno di una rete virtuosa di enti locali e rafforza il ruolo della Sicilia, tra le regioni più attive a livello nazionale con 20 Comuni premiati.

La quinta edizione

Il riconoscimento, giunto alla quinta edizione, è stato annunciato a Montecitorio nel corso di una conferenza stampa nazionale alla presenza del presidente della Commissione Ambiente della Camera, Mauro Rotelli, del fondatore e presidente di Plastic Free Onlus, Luca De Gaetano, e dei referenti regionali dell’associazione. In tutta Italia sono 141 i Comuni che hanno superato i 20 criteri di valutazione previsti dal progetto.

Il merito di Enna

Per Enna si tratta di una conferma dell’attenzione crescente verso le politiche ambientali e la sostenibilità, in un territorio che fa della qualità del paesaggio e del patrimonio naturale un elemento identitario. L’inserimento nell’elenco dei Comuni Plastic Free valorizza il lavoro svolto dall’amministrazione comunale e il contributo dei cittadini, chiamati a essere parte attiva nei processi di cambiamento.

«Sono molto orgoglioso di vedere crescere ogni anno la rete dei Comuni Plastic Free – ha dichiarato Luca De Gaetano –. Eravamo 49 nel 2022, oggi siamo 141, in costante aumento. Un risultato che premia l’impegno concreto delle amministrazioni locali, affiancate dal lavoro dei nostri referenti e volontari, che ogni giorno diffondono cultura ambientale nei territori».

Gli altri comuni in Sicilia premiati

Oltre a Enna, in Sicilia sono stati premiati i Comuni di Favara, Licata e Ravanusa (Agrigento), Caltanissetta, Belpasso, Caltagirone e Camporotondo Etneo (Catania), Casalvecchio Siculo, Furci Siculo, Mandanici, Roccalumera e Santa Teresa di Riva (Messina), Altavilla Milicia e Cefalù (Palermo), Modica, Ragusa e Scicli (Ragusa), Avola (Siracusa) e Mazara del Vallo (Trapani).

Le amministrazioni sono state valutate sulla base di 20 parametri, tra cui la riduzione della plastica monouso, le campagne di sensibilizzazione ambientale, il contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti, l’adozione di regolamenti e ordinanze virtuose, l’attivazione di smoking area, casette dell’acqua e la collaborazione con i volontari di Plastic Free Onlus, coordinati in Sicilia dal referente regionale Fabio Pipitone.

La consegna ufficiale del riconoscimento è prevista per il 14 marzo 2026, a Roma, presso il Teatro Olimpico, nel corso dell’evento nazionale dedicato alle amministrazioni virtuose.