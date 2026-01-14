Incidente stradale sulla A19, auto contro le barriere, 2 feriti
Enna-Cronaca - 14/01/2026
Un incidente stradale si è verificato intorno alle 8,30 sulla A19 nel tratto in prossimità dello svincolo di Caltanissetta.
Le indagini
Secondo una primissima ricostruzione al vaglio della Polizia stradale, una macchina sarebbe finita contro le barriere nello scambio di carreggiata. Insomma, si tratterebbe di un incidente autonomo
Due feriti
Sono due le persone rimaste ferite: sono state soccorse dalle forze dell’ordine. Le due vittime non sono in gravi condizioni.
Traffico rallentato
La circolazione è fortemente rallentata e la Polizia stradale invita alla massima prudenza.