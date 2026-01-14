Incidente stradale sulla A19, auto contro le barriere, 2 feriti

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 8,30 sulla A19 nel tratto in prossimità dello svincolo di Caltanissetta.

Le indagini

Secondo una primissima ricostruzione al vaglio della Polizia stradale, una macchina sarebbe finita contro le barriere nello scambio di carreggiata. Insomma, si tratterebbe di un incidente autonomo

Due feriti

Sono due le persone rimaste ferite: sono state soccorse dalle forze dell’ordine. Le due vittime non sono in gravi condizioni.

Traffico rallentato

La circolazione è fortemente rallentata e la Polizia stradale invita alla massima prudenza.