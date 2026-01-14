Scuola, nuovo indirizzo a Leonforte: nell’Ennese arriva “Servizi culturali e dello spettacolo

Si amplia l’offerta formativa delle scuole superiori siciliane e anche la provincia di Enna entra nel nuovo piano regionale sull’istruzione. Dal prossimo anno scolastico 2026/2027, infatti, sarà attivato a Leonforte, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “E. Medi – N. Vaccalluzzo”, un nuovo indirizzo di studio: “Servizi culturali e dello spettacolo”.

Sono 41 i nuovi indirizzi in Sicilia

L’attivazione rientra nel decreto firmato dall’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, che autorizza complessivamente 41 nuovi indirizzi di studio nelle scuole secondarie di secondo grado della Sicilia, in aggiunta a quelli già esistenti. L’obiettivo è rafforzare e qualificare l’offerta formativa regionale, rendendola sempre più aderente alle esigenze dei territori e del sistema dell’istruzione.

La scelta su Leonforte

Per la provincia di Enna si tratta dell’unico nuovo indirizzo autorizzato, un dato che conferisce particolare rilevanza alla scelta di Leonforte, città che si conferma punto di riferimento per l’area nord dell’Ennese e per i comuni dell’entroterra. Il nuovo percorso punta a formare competenze nel settore culturale e creativo, un ambito considerato strategico anche per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e identitario dei territori interni.

«Questo provvedimento – ha dichiarato l’assessore Turano – esprime una volontà chiara del governo Schifani: ampliare l’offerta formativa in Sicilia non solo per i giovani, ma anche per quegli adulti che intendono conseguire un diploma di scuola superiore. I nuovi indirizzi daranno la possibilità di scegliere su un ventaglio più ampio di corsi, un elemento certamente positivo».

Il decreto regionale prevede, infatti, un’attenzione specifica anche alla formazione degli adulti: su 41 nuovi percorsi autorizzati, 21 sono corsi serali e cinque sono espressamente destinati agli adulti, confermando una strategia che mira a contrastare la dispersione scolastica e a favorire il rientro nei percorsi di istruzione.

La distribuzione nell’isola

Nel dettaglio della distribuzione territoriale, 14 nuovi indirizzi saranno attivati a Palermo e provincia, sette a Catania, nove nel Messinese, cinque nel Trapanese, due rispettivamente nelle province di Agrigento, Siracusa e Caltanissetta, uno in provincia di Enna e uno nel Ragusano. Una mappa che riflette le diverse esigenze territoriali, ma che per l’Ennese rappresenta comunque un segnale concreto di attenzione verso le aree interne.

L’attivazione del nuovo indirizzo a Leonforte si inserisce così in una più ampia strategia regionale che mira a rendere la scuola un motore di sviluppo locale, offrendo opportunità formative coerenti con le vocazioni dei territori e con le nuove professionalità richieste dal mercato del lavoro, in un contesto in cui la formazione resta uno degli strumenti principali per contrastare lo spopolamento e la marginalizzazione delle aree interne.